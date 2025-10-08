Ga naar de inhoud
Deze Audi 80 brengt je terug naar simpeler tijden – Liefhebber Gezocht

Pracht in eenvoud

Audi 80
Joas van Wingerden

Audi gaat weer terug naar wat minimalistischer lijnen, die doen denken aan Audi's stijl van pakweg twintig jaar geleden. Een stuk langer geleden konden de Duitsers er echter ook al wat van.

Met de Audi Concept C geeft Audi het startsignaal voor een nieuw designtijdperk, waarin het eigenlijk ook weer teruggaat naar het verleden van het merk. Denk aan de tijd waarin Walter de Silva aan de tekentafel stond, maar ook aan creaties zoals de oer-TT. Vloeiende vormen, afgewisseld met scherpe vouwen en vooral niet te veel tierelantijntjes, dat is het devies. Dat Audi ook al een heel stuk eerder in staat was om met weinig tierelantijntjes auto's te tekenen, daarvan getuigt deze Audi 80 uit 1983 wel.

De meest flitsende creatie van Audi was het niet en zijn opvolger kreeg met zijn opvallend afgeronde koets wellicht wat meer bewondering, maar anno 2025 is het toch een leuke verschijning. Hij straalt een nuchterheid en eenvoud uit die bij Audi's van nu ver te zoeken is. Dat geldt overigens ook in het interieur, waarin de diverse blauwe accenten overigens helemaal bij het tijdsbeeld passen.

Audi 80

Audi 80

Hoewel de advertentie spreekt over een Audi 80 1.6 CL lijkt het toch echt een GL te zijn. Dat maakt een beetje verschil, want de GL stond net even een stapje hoger in de rangorde. Met zijn 1.6 was het overigens niet de karigst gemotoriseerde 80, want je had hem ook nog met een 1.3. Met 75 pk vermogen was de 80 met de 1.6 adequaat gemotoriseerd, maar ook niet veel meer dan dat. Er was ook nog een 85 pk sterke versie, maar zo'n feest is het hier niet. Overigens gaat het om een in 2009 geïmporteerd exemplaar dat er weliswaar netjes uitziet, maar ook al elf Nederlandse eigenaren heeft versleten. Even goed opletten of het allemaal zo mooi is als het lijkt. De vraagprijs: €4.950.

Classic Cars Occasions Liefhebber gezocht

