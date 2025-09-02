Maak kennis met de Audi Concept C: een elektrische sportauto die aanstuurt op een volledig nieuwe designrichting voor Audi. Dat is goed nieuws voor wie om welke reden dan ook niet gecharmeerd is van de huidige vormgeving van Audi's. Maar er is meer. De Concept C gaat namelijk ook in productie en lijkt daarmee in één klap zowel de TT als de R8 op te gaan volgen.

Highlights Audi Concept C

Elektrische sportauto gaat in productie

Introduceert strakke, rustigere designtaal...

...inclusief totaal nieuw familiegezicht voor Audi

Audi heeft door de jaren heel wat modellen gevoerd die qua vormgeving de handen van velen op elkaar kregen. Ook wat studiemodellen betreft heeft Audi heel wat zwaargewichten in zijn portfolio zitten. Van de Avus Quattro tot de Nuvolari en van de Rosemeyer Concept tot de TT Concepts van midden jaren negentig. Het zou zomaar kunnen dat deze Audi Concept C aan dat rijtje conceptuele grootheden wordt toegevoegd. Om meerdere redenen is hij namelijk behoorlijk relevant. De Nuvolari Concept uit 2003 introduceerde bij Audi de zogenoemde single frame-grille die het merk decennialang zou toepassen en ook deze Audi Concept C introduceert een voor Audi compleet nieuw gezicht. Daar gaan we.

Invloeden: derde generatie Audi A6 en Auto Union

De Audi Concept C is een volledig elektrische sportauto met twee zitplaatsen. Het is feitelijk een coupé en cabriolet ineen. Het is namelijk een auto met een stalen klapdak, maar dan wel een die er met gesloten dak uitziet alsof hij zo is ontworpen. Van opzij bezien doet de elektrische showauto - waarvan Audi geen specificaties vrijgeeft - met gesloten dak zelfs enigszins denken aan deze conceptauto uit 2010. De designinvloeden van andere modellen zijn echter evident. Zo laten ook de TT en de R8 er duidelijk hun sporen in na, evenals de derde generatie Audi A6 (C6) en... een bijna negentig jaar oude raceauto.

Kijk maar eens goed naar het front van deze Audi Concept C. Daar heeft Audi zich niet alleen door de genoemde A6, maar ook door de Auto Union Type C uit 1936 laten inspireren. Die link komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, Audi is immers een voortvloeisel van Auto Union (en DKW, Horch en Wanderer). Ook de genoemde Rosemeyer Concept - die op zijn beurt de A6 (C6) beïnvloedde - is door die auto geïnspireerd. Hoe dan ook: het ontwerp van dit front met relatief smalle maar hoge grille moet je goed onthouden. Audi benadrukt namelijk dat dit het nieuwe familiegezicht van het merk wordt. Daarmee is een nieuw tijdperk aangebroken, een tijdperk waarin de single frame-grille na decennia trouwe dienst met pensioen mag. Let ook even op de opzet van de koplampen en achterlichten. Die zijn stuk voor stuk opgebouwd uit vier 'segmenten' en ook dat gaat het design van Audi de komende jaren bepalen.

De rust is terug

Vind je de huidige interieurs van Audi te druk? Ook dan hebben we je tekstueel troost te bieden. De Audi Concept C heeft een eenvoudig, rustig ogend interieur dat voornamelijk uit geometrische vormen is opgebouwd. Ook dát is een voorpoefje van wat Audi de komende jaren of misschien wel decennia in zijn modellen toe zal passen. Audi benadrukt dat de materialen fraai zijn én Audi-waardig aanvoelen. Hoewel we heel wat aanraakgevoelige knoppen (met haptische feedback) waarnemen, zijn er ook daadwerkelijk fysieke knoppen in de Concept C te vinden. Audi spreekt van een interieur dat een 'verfijnde, warme' maar ook 'technologisch geavanceerde' sfeer creëert. Dat laten we aan de toekijker. Ook interessant is het infotainmentscherm. Dat meet 10,4 inch en laat zich met een druk op de knop wegklappen. 'Verlegen technologie', noemt Audi dat gekscherend.

Massimo Frascella, Chief Creative Officer bij Audi, windt er geen doekjes om. "Deze visie is noodzakelijk om Audi weer écht onderscheidend te maken." Volgens Frascella zit de Concept C vanaf nu in elk besluit dat er genomen wordt. "We noemen hem dan ook The Radical Next". De creatieve topman vergelijkt de Concept C met de TT en benadrukt daarmee hoe belangrijk de auto voor het merk is. "We brengen helderheid door alles terug te brengen naar de essentie. We leven in een wereld waarin bijna alles overdreven is of wordt. Het gevaar jezelf te verliezen is groter dan ooit."

Productie!

De Audi Concept C luidt een nieuwe designperiode in voor Audi, maar is niet alleen daarom relevant. De auto zelf blikt namelijk ook vooruit op een daadwerkelijk productiemodel. Daarmee lijkt Audi een opvolger te hebben gevonden voor zowel de TT als R8. Een elektrische, welteverstaan.