Deze 5 elektrische stationwagens komen eraan

Het ontwikkelen van elektrische auto’s is duur, stationwagens doen het eigenlijk vooral in Europa goed en SUV’s bieden doorgaans een grotere winstmarge voor de fabrikant. Dat is in het kort waarom de hoogtijdagen van de stationwagen vermoedelijk achter ons liggen. Autobouwers besteden de enorme ontwikkelingskoten van een EV liever aan een model dat ze wereldwijd in min of meer dezelfde vorm kunnen verkopen, en zo’n model is anno 2022 nu eenmaal een hoogpotige.

Huidige situatie

Toch zijn er uitzonderingen. Gelukkig, want de stationwagen blijft een autovorm met een aantal unieke voordelen. Zo concluderen we in tests niet zelden dat een stationwagen ruimer en voordeliger is dan het SUV-alternatief van dezelfde fabrikant, terwijl zo’n lager model in negen van de tien gevallen ook nog eens beter rijdt. De eerste autobouwer die zich waagde aan een elektrische stationwagen, was opvallend genoeg Porsche. Dat begon wat schoorvoetend met de Taycan Cross Turismo, maar inmiddels staat er ook ‘gewoon’ een Sport Turismo-versie van de Taycan in de showroom.

Leuk, maar betaalbaar is die auto voor de meesten van ons allerminst en écht praktisch is hij ook al niet. Nee, voor de eerste échte, nuchtere stationwagen met elektrische aandrijflijn, moeten we de blik naar China richten. De MG 5 Electric is niet al te groot, maar evengoed vrij praktisch en bovendien relatief goedkoop. Hulde!

Nabije toekomst

Wie niet wil of kan kiezen uit deze uitersten, krijgt de komende jaren gelukkig meer opties. We zetten de vijf zekerste van die opties, allemaal auto’s die al in meer of mindere mate zijn aangekondigd, op een rij.

Opel Astra-e Sports Tourer

Het is geen geheim dat Opel werkt aan een volledig elektrische variant van de nieuwe Opel Astra. Die auto verschijnt niet alleen in hatchback-vorm, maar ook ‘gewoon’ als Sports Tourer. Technische specificaties zijn nog niet bekend, al is het niet ondenkbaar dat (de basisversie van-) dit model qua aandrijflijn sterk lijkt op de elektrische Corsa-e en Mokka-e. De elektrische Astra moet volgend jaar verschijnen, de stationwagenversie volgt wellicht iets later.

Peugeot e-308 SW

Wat voor de Astra geldt, geldt natuurlijk ook voor de Peugeot 308. De auto’s zijn technisch identiek en dat blijft overeind staan als straks de volledig elektrische versies verschijnen. Dat is geen gokje meer: net als Opel heeft Peugeot de komst van de Peugeot e-308 SW al bevestigd.

Volkswagen ‘Aero B Variant’- Space Vizzion

Volkswagen pakt zijn EV-zaken heel anders aan dan Stellantis. In plaats van het elektrificeren van een bestaand model, ontwikkelen de Duitsers immers liever een geheel losstaand model op MEB-basis. Op dat achterwielaangedreven platform moet ook een stationwagen-achtige verschijnen, maar niet in de vorm van een ID3 Variant. In plaats daarvan verwachten we een segmentje hoger de productieversie van de Volkswagen ID Vizzion. Dat is de stationwagenversie van de ID Aero, die op zijn beurt wellicht Aero B gaat heten. Hoe dan ook: een zeer vloeiend gelijnde en gestroomlijnde stationwagen, die de sterke kanten van een Arteon Shooting Brake en een ID4 in zich moet verenigen. De ‘Aero B’ moet, als vierdeurs althans, in 2023 verschijnen.

Audi A6 Avant E-Tron

Gaan we nog een trede hoger op de ladder, dan komen we daar de Audi A6 Avant E-Tron tegen. In Concept-vorm is die auto al gepresenteerd, dus reken er maar op dat de extra ruime en praktische versie van een volledig elektrisch A6-equivalent er gewoon komt. Audi belooft ondanks de lage, gestroomlijnde koets een bagageruimte die weinig afwijkt van wat de huidige A6 Avant biedt: 565 liter. De elektrische A6-en volgen pas na een Q6 – de SUV heeft voorrang – dus reken er voor 2024 maar niet op.

Lexus ‘Shooting Brake’

Wacht, een Lexus op deze lijst? Dat is opmerkelijk, want Lexus heeft in zijn 33-jarige bestaan überhaupt maar één stationwagen gemaakt. Dat was de SportCross-versie van de eerste IS, een compact model dat met zijn relatief kleine bagageruim de naam ‘stationwagen’ nauwelijks verdiende. Het lijkt erop dat Lexus die carrosserievorm nieuw leven in wil gaan blazen. Op teaserplaten van het toekomstige gamma wordt namelijk een SportCross-achtige versie van de ‘Electrified Sedan’ getoond, inclusief laag en sportief profiel. Als er inderdaad een Wagon-achtige versie komt van deze ‘elektrische IS’, lijkt het wel zeker dat we die ook (weer) in Europa mogen verwelkomen.

En verder?

Naast deze vijf auto’s zijn er meer modellen waarvan een elektrische stationwagen in de lijn der verwachtingen zou liggen, maar officieel is over die auto’s niets bekend. We denken bijvoorbeeld aan de Mercedes EQE en BMW i5, die als respectievelijk Shooting Brake en Touring een mooi alternatief zouden zijn voor de hierboven genoemde A6. Het feit dat de EQE in tegenstelling tot de gelijkvormige EQS een echte sedan is, maakt de behoefte aan zo’n praktischer versie des te groter. Anderzijds wekt Mercedes de indruk dat het in de EQE SUV een waardig alternatief ziet voor zo’n stationwagen. BMW laat wel vaker blijken de markt voor stations eigenlijk te klein te vinden – denk aan de M-modellen – en kan dat dus ook hier zomaar doen.

Dat zou ook betekenen dat we kunnen fluiten naar een i3 Touring, ofwel een elektrische 3-serie Touring. Ondenkbaar is die auto echter evenmin. Tot slot is het nog goed om te benoemen dat als Volkswagen zijn ID Space Vizzion op de markt zet, de andere merken van dat concern natuurlijk niet zullen achterblijven. Wellicht komt Skoda met een eigen versie, die het praktisch gebruiksgemak meer op de voorgrond zet. Als voornamelijk Europees merk dat ook in 2022 nog heel wat stationwagens verkoopt, is Skoda dat eigenlijk aan zijn stand verplicht.