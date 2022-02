Lexus 'Electrified Sedan': voorbode van elektrische IS?

Lexus is volop bezig om zijn batterij aan nieuwe elektrische conceptauto's één voor één uit te lichten. Vanmorgen kwam de grote ' Electrified SUV ' voorbij, nu is het de beurt aan zijn kleinere, lagere en rankere broertje: de 'Electrified Sedan'.

De 'Electrified Sedan' doet enigszins denken aan de nieuwe IS, maar is in zijn opzet eigenlijk veel minder een sedan dan die laatste. Van een echte 'kont' is namelijk niet echt sprake, de Electrified Sedan heeft een zogeheten 'Kamm-tail', waarbij de achterkant van de auto naar beneden loopt vanaf de achterruit om vervolgens abrupt te eindigen met een verticale lijn. Daarmee roept de Lexus associaties op met de Hyundai Prophecy Concept, hoewel die Koreaan nog wel iets gladder gelijnd is dan de Japanner. De dak- en raamlijn van de Lexus doen namelijk weer meer denken aan auto's als de Tesla Model 3 en Nio ET5.

Het design van de Electrified Sedan verschilt behoorlijk met dat van de 'Electrified SUV' en de RZ 450e. De voorkant is namelijk niet grotendeels dicht, zoals bij die twee modellen wel het geval is, maar de voorbumper bevat centraal twee grote ventilatieopeningen. Ook onder de koplampen zijn inkepingen aangebracht. Die koplampen trekken op hun beurt weer de aandacht. De boemerangvorm van de dagrijverlichting zit ook op hedendaagse Lexussen, maar net als bij de 'Electrified SUV' hebben de koplampen geen overkoepelend koplampglas. Op de linkerflank van de compacte elektrische sportsedan is een vouw te zien bij de voorportieren. Daarvandaan loopt een lijn omhoog richting de achterruit. Aan de achterkant heeft de Electrified Sedan achterlichten die de associatie met de LFA oproepen. Verder heeft hij een 'ducktail' waarop het Lexus-logo in blokletters is uitgeschreven.

Net als bij de overige conceptmodellen geeft Lexus nog geen gedetailleerde specificaties vrij over de Electrified Sedan. We zullen het dus met deze foto's moeten doen. Afgaande op het beeldmateriaal wordt de Electrified Sedan het elektrische equivalent van de IS, wat betekent dat hij onder meer de strijd aan zal moeten gaan met de eerder genoemde NIO ET5 en Tesla Model 3. Ook de BMW i4 zal in dat geval tot de concurrentie behoren. Wanneer Lexus de elektrische sportsedan definitief onthult, is nog niet bekend.

We willen een oplettende lezer graag bedanken voor de tip!