De zeven gevaarlijkste wegen van Nederland

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen decennia drastisch gedaald. Vielen er in 1970 nog 3.500 doden op de weg, afgelopen jaar waren er dat nog ‘maar’ 610. En dat terwijl het aantal verkeersdeelnemers juist enorm is toegenomen. In 1970 telde ons land nog geen 2,5 miljoen personenauto’s, nu zijn dat er bijna 9 miljoen. Dat die auto’s vele malen veiliger zijn dan toen, draagt voor een groot deel bij aan die gunstige ontwikkeling. Natuurlijk is veiligheid niet alleen afhankelijk van de auto. Ook ons gedrag (afleiding door de mobiele telefoon, korte lontjes ...) is van belang. En niet te vergeten de wegen, want nog steeds komen we allemaal verkeerssituaties tegen waarvan we denken: hoe hebben ze het verzonnen? Nu is de mate van ‘gevaarlijk’ niet in cijfers uit te drukken, omdat er vele factoren een wisselende rol spelen. Tel je het aantal incidenten, het aantal betrokken voertuigen, het aantal doden en gewonden? En hoeveel al dan niet zwaargewonden staan gelijk aan één dode, om nog maar een dilemma te noemen. Een weg van honderd kilometer vergelijken met een stukje van vijf kilometer is natuurlijk ook niet eerlijk. Daarom doen we een arbitraire greep uit de wegen waar je, links- of rechtsom, beter een blokje voor om kunt rijden.

A7 bij Zaandam

De laatste loodjes zijn het gevaarlijkst op de A7. Wie vanuit het noorden, komend uit de richting Purmerend, naar Amsterdam wil, moet bij knooppunt Zaandam als doorgaand verkeer een afslag nemen, omdat rechtdoor in feite de afslag Zaandam Centrum is. De omgekeerde wereld dus en dat zorgt voor verwarring. Na de ‘afslag’ denk je weer lekker door te kunnen tuffen naar Amsterdam, maar dan doemt een scherpe bocht naar links op. Daarom is de maximumsnelheid daar 70 km/h en wie dat te laat in de gaten heeft, eindigt zo in de vangrail. Afgelopen jaar gebeurde dat volgens Stichting Incident Management Nederland (SIMN) 43 keer, bijna eens per week. Dit is volgens de stichting de plek in Nederland waar in 2020 de meeste ongelukken gebeurden.

N336

De prijzenkast staat vol in huize N336: de ANWB riep het stuk asfalt uit tot gevaarlijkste weg van Gelderland en eerder verdiende de weg tussen Giesbeek en Babberich een publieksprijs. Zeer druk vrachtverkeer, te hoge snelheden, onverantwoord inhaalgedrag in combinatie met fietsende jongeren en overstekende kinderen maken van de N336 de Medusa onder de N-wegen.

N377

Tussen 2014 en 2019 vielen er op de N377 zeven doden, waarvan vijf tussen Balkbrug en Nieuwleusen. In Nieuwleusen noemen ze hem ook wel de racebaan: de N377 loopt door de noordkant van het dorp en hoewel hij daar wordt geflankeerd door huizen, mocht je er altijd 70 km/h. In de praktijk werd die limiet wel erg ruim genomen, klaagden de omwonenden. Dat zal niet veranderen nu de maximumsnelheid onlangs is teruggebracht naar 50 km/h, vrezen ze. En dan hebben we het alleen nog maar over het stukje door het Overijsselse dorp, want de delen ervoor en erna staan bekend als een zwarte weduwe van asfalt, waar menig bermmonumentje herinnert aan een verloren gegaan leven.

A16 Van Brienenoordbrug

Al jaren staat de oostbaan van de Van Brienenoordbrug te boek als één van de gevaarlijkste stukjes snelweg in ons land en ook afgelopen jaar wist het weer een beschamende tweede plaats te scoren in de statistieken van de SIMN. 38 keer ging het er mis en dat gebeurde vooral op de parallelbaan. De oprit net daarvoor is een scherpe bocht, waardoor het invoegend verkeer te langzaam de te korte invoegstrook opkomt, met als gevolg grote snelheidsverschillen met het verkeer op de hoofdrijbaan.

N307 Markerwaarddijk

De Markerwaarddijk is een bijzondere weg, zeker vanuit de ruimte gezien, omdat hij de contouren vormt van een polder die er nooit kwam, de Markerwaard. Nu snijdt de dijk daarvan de voormalige Zuiderzee doormidden in IJsselmeer en Markermeer, wat de weg niet alleen een toeristische route maakt met prachtige vergezichten, maar ook enorme tijdwinst oplevert voor verkeer tussen het oosten van het land en de kop van Noord-Holland. Hulpverleners uit de regio kennen echter ook de zwarte kant van de Markerwaarddijk. Door de lange, rechte stukken nodigt de weg uit tot hard rijden en het zijn dan in veel gevallen ook mislukte inhaalpogingen waardoor de Markerwaarddijk met enige regelmaat de krantenkoppen haalt. Bovendien staat de weg door zijn onbeschutte ligging ook bloot aan zware windstoten, wateroverlast en zandverstuivingen die automobilisten onaangenaam kunnen verrassen.

N273

Dat Napoleon Bonaparte niet op een mensenleven meer of minder keek, hoeft weinig betoog. Dat de dodelijkste weg van Nederland anderhalve eeuw nadat hij via zijn broer hier de scepter zwaaide naar hem zou worden vernoemd, had de kleine despoot ondanks al zijn megalomanie nooit kunnen vermoeden. De N273 loopt als een slagader van noord naar zuid in Limburg en het was decennia lang een bloedige ader. De weg werd aangelegd tijdens de Franse overheersing, in de jaren tien van de negentiende eeuw, waardoor hij al gauw Napoleonsbaan heette. Hij was grotendeels kaarsrecht en werd omzoomd door rijen bomen. Deze twee factoren konden destijds geen kwaad, maar met de komst van snelverkeer veranderde dat. De N273 was lange tijd de belangrijkste weg in Limburg, maar tegelijkertijd smal. Het vele vrachtverkeer nodigde uit tot inhalen en als dat mis ging, maakten de inmiddels volgroeide bomen het morbide werk af. Ook menig avondje stappen eindigde aan de voet van een Napoleontische eikenboom. Inmiddels is de druk van de ketel door de A73 en bovendien is de N273 veiliger gemaakt door onder meer een inhaalverbod.

N34 bij Borger

Vorige maand ging het verschrikkelijk mis op de N34 tussen Groningen en Emmen, bij het Drentse plaatsje Borger. Helaas staat dat niet op zichzelf. De N34 wordt ook wel Hunebed Highway genoemd, maar misschien kan daar beter Ziekenhuisbed Highway van worden gemaakt, want de veiligheid op dat stuk weg staat al langer ter discussie. Naast Hunebed Highway staat de N34 lokaal ook bekend onder de weinig flatterende naam Dodenweg, vanwege het grote aantal dodelijke ongelukken dat zich daar de laatste jaren heeft voltrokken. Veel daarvan zijn het gevolg geweest van ‘voertuigen op de verkeerde weghelft’, zo valt te lezen in een onderzoeksrapport dat de provincie Drenthe twee jaar geleden liet opstellen. De provincie zegt daaraan te werken door het tracé op een aantal plekken te verdubbelen en kruisingen te vervangen door viaducten, maar voor vier mensen is dat een gevalletje kalf en put geworden.