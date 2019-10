De Tweeling: Skoda Felicia pick-up - Volkswagen Caddy pick-up

Zoals we tijdens een eerdere editie van Facelift Friday al uitgebreid uit de doeken deden, bevindt de Felicia zich precies op de scheidslijn tussen het Skoda van voor Volkswagen en het Skoda van na de volledige inlijving. Dat is gedurende het leven van de sympathieke Tsjech niet alleen te zien aan de wijzigingen die zijn doorgevoerd, maar ook aan een heuse Volkswagen-evenknie.

Die ‘Duitse’ broer heet Caddy en dat doet wellicht wat wenkbrauwen fronsen, want de Caddy waar het hier om gaat, is in Nederland nooit geleverd. De Caddy van de jaren 90 die hier wel bekend is, is een dichte besteller die zijn basis ogenschijnlijk met de Polo deelt. Dat het in feite een Seat met een Volkwagen-grille is, kun je lezen in een eerdere editie van deze onvolprezen rubriek.

Voor bepaalde landen wilde Volkswagen echter niet alleen een compacte besteller, maar ook een directe opvolger van de oer-Caddy. Die bijzondere verschijning was in feite een tweedeurs pick-up op basis van de Golf I. Een lekker compact, pretentieloos werkpaardje dus. Die opvolger werd gevonden bij Skoda, dat in de vorm van de Felicia pick-up vanaf 1994 ook zo’n auto in zijn gamma had. Voor de nieuwe Caddy-variatie werd eenvoudig een Volkswagen-grille in het Felicia-front gedrukt. Met het vervangen van de logo’s aan zij-, achter- en binnenzijde was de metamorfose compleet. Hiermee ontstond de bijzondere situatie dat het moedermerk – Volkswagen – voor zijn complete compacte bestelauto-gamma op producten van kleinere dochterondernemingen rekende.

Geen van deze auto's heeft een Polo-neus.

Wij gaan overigens voor de Skoda, maar dan wel in vrolijke Fun-trim. Die altijd in knalgeel uitgevoerde versie onderscheidt zich niet alleen met een opvallende bodykit, maar beschikt bovenal over een verschuifbare achterwand waarin twee extra zitplaatsen zijn verstopt. Een auto waarin de achterpassagiers te allen tijde in de openlucht zitten, kan per definitie op onze warme belangstelling rekenen.