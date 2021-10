Skoda Felicia (2001) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Soms is een kleurtje op een auto al genoeg om de aandacht te trekken. Dat geldt zeker voor deze Skoda Felicia, die bovendien inmiddels ook in meer gebruikelijke kleurtjes niet vaak meer te zien is.

Je kent het ongetwijfeld wel: auto's die in de loop der jaren zodanig verkleurd zijn dat je alleen aan de binnenkant hier en daar nog kunt ontwaren welke kleur het eigenlijk zou moeten zijn. Of dat ook zo is bij deze Skoda Felicia, daar komen we zo op terug. Het exemplaar dat hier op de foto's te zien is, werd door collega Lars Krijgsman gespot. Hij stond er niet alleen bij stil vanwege het 'verschoten rood', maar ook omdat een Felicia tegenwoordig echt niet meer veel voorkomt. Ga er maar eens op letten wanneer je er nog een ziet.

Heel gek is het op zich ook niet: de Felicia was immers een relatief goedkoop en no-nonsense vervoersmiddel, met bovendien nog techniek aan boord van het oude Skoda. De Felicia stamde immers uit de tijd van voordat de Volkswagen Group de boel overnam, het was namelijk een doorontwikkeling van de Favorit. Overigens maakte het voor het totaalplaatje nog wel wat verschil of je een Felicia van voor de facelift had of - zoals bij deze het geval is - van na de facelift. Bij die laatste kwam namelijk de moderne grille op de neus en dat gaf de Felicia een toch duidelijk moderner voorkomen dan voorheen.

Dat er onder leiding van Volkswagen bij Skoda wat meer frivoliteit mogelijk was, blijkt ook wel uit het kleurenpalet dat je in de folder trof. Daar stond namelijk ook 'Raspberry Red' in, het kleurtje van deze Felicia. Geloof het of niet, dat was werkelijk zo'n beetje de kleur zoals deze Felicia 'm nu nog heeft. Ongetwijfeld is het wel ietsje lichter geworden in de loop der jaren, maar in de basis schurkte het al tegen roze aan. Eigenlijk staat deze Felicia er dus juist nog best netjes bij, al is de kleur wel wat ongelukkig als je weet dat er ook veel oudere auto's zo bijstaan omdat ze wél verkleurd zijn. Een krappe vijf jaar geleden wist het een koper in ieder geval niet af te schrikken, want zo lang is-ie bij zijn huidige baasje.