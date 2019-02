De Tweeling: Dodge Journey - Fiat Freemont

De merknaam Dodge werd in 2006 geherintroduceerd op de Europese markt. Het merk kwam niet domweg met grote Amerikaanse bakbeesten, maar toonde zich bereidwillig door met de relatief compacte Caliber te komen. Het merk ging met deze auto bovendien met z’n tijd mee, want de hoogpotige Caliber was een echte cross-over in de stijl van de Nissan Qashqai. Grote wielen en geaccentueerde wielkasten gaven de verder hatchback-achtige auto een stoer uiterlijk.

In 2008 deed Dodge iets soortgelijks toen er een ruimere auto moest komen. Ook de Journey is meer een cross-over dan een echte SUV en houdt het midden tussen een SUV en een MPV. Geen gekke zet in een periode waarin de traditionele ruimtereus aan een stevige daling bezig was. De Journey werd neergezet als opvolger van de 'korte' Chrysler Voyager, die vanaf de in 2008 geïntroduceerde generatie uitsluitend als Grand Voyager leverbaar was. Of het daaraan ligt weten we niet, maar de Journey werd wereldwijd verkocht en was niet onsuccesvol.

In Europa vond Chrysler de resultaten echter niet goed genoeg om aan de merknaam Dodge vast te houden. Het merk werd in 2011 alweer uit de Europese prijslijsten geschrapt. Exit Caliber, maar de Journey kreeg een tweede leven als Fiat Freemont. Fiat en Chrysler zouden pas in 2014 definitief opgaan in Fiat Chrysler Automobiles, maar met de Freemont leverde de vroege verkering tussen de twee meteen een resultaat op. De Freemont werd niet alleen in Europa onder de Italiaanse naam verkocht, maar ook in onder meer Australië en Zuid-Amerika. Qua uiterlijk zijn de verschillen tussen de Freemont en de gefacelifte Dodge Journey minimaal. Als de Freemont je niet zo bekend voorkomt, is dat niet zo gek, want bij hoge uitzondering werd de auto in Nederland niet geleverd. De landen om ons heen kregen ‘m echter wel en wie nu door Europa rijdt, zal de Freemont nog geregeld zien rijden.