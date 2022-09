Chrysler 300C: laatste ronde, nog één keer met Hemi V8

Voor de Chrysler 300C heeft het laatste uur geslagen. De huidige tweede generatie, die in Nederland nog als Lancia Thema werd verkocht, mag na tien jaar eindelijk met pensioen. Maar de 300C is niet van plan om zonder kabaal plaats te nemen achter de geraniums. Er komt namelijk nog één heel dikke laatste serie van, compleet met Hemi V8 met een inhoud van 6,4 liter.

Na tien jaar is het bijna over en uit voor de tweede generatie Chrysler 300C. Zo vreemd is dat niet, het model werd immers in 2011 geïntroduceerd en deelde nog een aanzienlijk deel van zijn techniek met zijn in 2005 gepresenteerde voorganger. De Chrysler 300C is niet van plan om met stille trom te vertrekken. Er komt namelijk nog één speciale serie van de auto aan. Die hebben allemaal een machtige 6,4 liter grote Hemi V8 onder de kap.

Die machtige achtcilinder levert in de tot 2.000 stuks gelimiteerde laatste reeks 300C's 492 pk en 644 Nm, genoeg om de Chrysler in 4,3 seconden een snelheid van 97 km/h (60 mph) te laten behalen. De auto krijgt een sperdifferentieel, actieve dempers, een uitlaatsysteem met kleppen en wielen waar zich rode Brembro-remmerij schuilhoudt.

Chrysler en het getal 300 gaan al decennialang samen. Zo verkocht het merk vanaf midden jaren vijftig verspreid over diverse bloedlijnen een hele reeks 300's, al dan niet voorzien van een letter achter het getal. In Nederland ken je Chrysler's 300-reeks waarschijnlijk nog wel van de hier tussen 1998 en 2004 verkochte 300M, het kleine broertje van de hier geleverde Concorde, LHS en Dodge Intrepid. Die aalgladde 300M vond opvolging in de 300C die ook naar Nederland kwam. Die 300C - waarvan de basisversie overigens 300 heette - deelde een deel van zijn platform met de W211 E-klasse en zelfs W220 S-klasse van Mercedes-Benz. De met klassieke designelementen overladen 300C sloeg met name in zijn thuisland in als een bom. Er kwamen niet alleen versies met 2,7 en 3,5 liter grote V6'en, maar zelfs versies met Hemi V8's, waaronder een SRT-8. In Europa verscheen in de vorm van de 300C Touring zelfs een stationwagenversie, al was dat eigenlijk een Dodge Magnum met een Chrysler front.

In 2011 werd de 300C opgevolgd door een nieuwe generatie die op hetzelfde platform stond. Naar Europa kwam deze niet. Althans, niet als Chrysler. Doordat Lancia zijn badges in Europa niet alleen op de Voyager maar ook op de 300C plakte werd ook die sedan hier geen verboden vrucht. Helaas voor de liefhebber van het model: na 10 jaar hangt Chrysler de 300C aan de wilgen.

In Nederland verkocht Chrysler tussen 2004 en 2010 in totaal 2.717 300C's. Van de Chrysler 300C die een Lancia Thema werd werden in Nederland slechts 108 stuks verkocht.