De populaire Ford Mustang Mach-E - Wel en wee

'Een elektrische Mustang en ook nog eens een SUV, dat wordt helemaal niets' - hoorden we geregeld toen Ford het doek trok van de Mustang Mach-E. In juli wandelde Ford's elektrische Mustang Mach-E doodleuk de Nederlandse verkoop top 5 binnen. We vroegen de Nederlandse importeur hoe het de elektrische SUV tot op heden vergaat.

Het is eind 2019 als Ford met de Mustang Mach-E een wapen presenteert waarmee het met scherp wil schieten op de dan nog op de Nederlandse markt te brengen Volkswagen ID4 en de nog altijd in de week liggende Tesla Model Y. De Mustang Mach-E zorgde voor wat controverse, voornamelijk vanwege z'n naam. Modelnaam Mustang is sinds de jaren zestig namelijk onlosmakelijk verbonden met Ford's visie op de American Dream, een - in ieder geval in de Verenigde Staten - relatief betaalbare sportieveling. De Mustang Mach-E is op papier een compleet andere auto die een modernere visie volgt. De Mustang Mach-E is namelijk niet alleen een SUV, maar heeft ook nog eens altijd een elektrische aandrijflijn. Hoewel de die-hard Mustang-fan voor wat rumoer zorgde, gaat het de auto inmiddels behoorlijk voor de wind. Zo zijn er dit jaar wereldwijd meer Mustangs Mach-E dan conventionele Mustangs verkocht. Ook in Nederland vergaat het de Mustang Mach-E goed.

In juli werden namelijk 644 nagelnieuwe Fords Mustang Mach-E geregistreerd en dat leverde de auto een vijfde plek op in de verkoopstatistieken. Niet verkeerd, zeker niet als je weet dat Ford's elektrische SUV een maand ervoor met 549 verkochte exemplaren nog op plek 11 en in mei op positie 12 stond. Volgens de Nederlandse importeur zijn er op moment van schrijven 3.237 van verkocht, al moet een deel ervan nog geleverd en dus nog geregistreerd worden. In november kon je overigens al een Mustang Mach-E reserveren. De echte orders konden vanaf medio december vorig jaar worden geplaatst. Het zal je niet verbazen dat het gros van de Mustang's Mach-E via een leaseconstructie op de weg belandt. Het gros, zo'n 70 procent, wordt traditioneel geleaset, terwijl grofweg 5 tot 10 procent via een private-leaseconstructie een Nederlands thuis vindt. Het resterende deel, pak 'm beet 20-25 procent van de Mustang's Mach-E, wordt daadwerkelijk verkocht.

Ford levert de Mustang Mach-E in Nederland met achterwielaandrijving én als vierwielaandrijver. Beide versies zijn te combineren met een 75 kWh en een 98 kWh groot accupakket. Volgens de Nederlandse importeur kiest 78 procent van de Mustang Mach-E-rijders voor een achterwielaangedreven versie. De overige 22 procent gaat logischerwijs voor de AWD-versies. Met 55 procent kiest meer dan de helft van de Mustang Mach-E-klanten voor de 75 kWh accu en vinkt dus 45 procent de Extended Range met 98 kWh accu aan.

Ford heeft in de vorm van de Mustang Mach-E GT ook een sportieve topversie van z'n elektrische SUV in de showrooms staan. Die altijd met de 98 kWh-accu uitgeruste vierwielaangedreven en 487 pk sterke stekkersporter is sinds 9 juli te bestellen, maar was in die eerste maand al goed voor 8 procent van de registraties. Ook opvallend: maar liefst 82 procent van de Mach-E-klanten kiest voor een van de twee pakketten die Ford op het model aanbiedt (Technology Pack en Technology Pack Plus).

Benieuwd wie toch die Mustang Mach-E klanten zijn? Wij ook, dus vroegen we de importeur of er bepaalde modellen opvallend vaak bij de dealer worden achtergelaten voor een Mach-E. Dat blijken Tesla's Model S, Volvo's S60 en de Mitsubishi's Outlander te zijn. Het zou ons niet verbazen als het leasecontract van het gros van die auto's afliep waardoor de auto plaats moest maken voor een Mustang Mach-E.

De Ford Mustang Mach-E heeft in Nederland een vanafprijs van €50.425. Dat bedrag is voor de 269 pk sterke achterwielaangedreven Mustang Mach-E met 75 kWh accu. Voor een achterwielaangedreven Mustang Mach-E met 294 pk sterke elektromotor en 98 kWh accu, ben je €58.575 kwijt. Liever vierwielaandrijving? Reken dan op een vanafprijs van €58.165 voor de 269 pk sterke variant met 75 kWh accu. De 351 pk sterke vierwielaangedreven Mustang Mach-E met 98 kWh aan elektrische longinhoud kost €67.640. Topversie GT wisselt vanaf €75.490 van eigenaar.