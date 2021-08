Autoverkoop zakt in: -22 procent in juli

De afgelopen maanden liet de Nederlandse automarkt vrijwel onafgebroken herstel zien, maar aan die aaneenschakeling van positieve cijfers komt nu een eind. In juli zijn namelijk ruim 22 procent minder personenauto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers die Bovag, RAI Vereniging en RDC vandaag vrijgeven.

De afgelopen maand zijn in Nederland 26.883 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er maar liefst 22,4 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Daarmee is een kentering gekomen in de maandelijkse groei die de Nederlandse automarkt dit jaar ten opzichte van 'rampjaar 2020' liet zien. De magere verkoopresultaten van juli brengen het totaal aantal in de eerste zeven maanden van dit jaar verkochte personenauto's op 189.692 stuks, zo'n 1,5 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Ondanks de verkoopdip houden Bovag en RAI Vereniging vast aan de eerder opgestelde verkoopprognose van zo'n 400.000 auto's voor dit jaar.

Volgens de belangenorganisaties heeft de verkoopdaling in juli te maken met traag economisch herstel, vertraagde leveringen door coronamaatregelen, maar vooral met het wereldwijde tekort aan computerchips. Opvallende nieuwkomer in de verkoop-Top-5 is de elektrische Mustang Mach-E van Ford.

Best verkochte merken juli 2021

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 2.782 10,3% 2 Volkswagen 2.636 9,8% 3 Toyota 2.139 8,0% 4 Skoda 1.679 6,2% 5 BMW 1.632 6,1%

Best verkochte modellen juli 2021