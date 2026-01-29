De grootste en meest praktische Volkswagen wordt vernieuwd

De Volkswagen Multivan is groot, ruim en bijzonder praktisch. Ook is de huidige Volkswagen Multivan inmiddels bijna vijf jaar oud en dus werkt Volkswagen achter de schermen hard aan een vernieuwde versie.

De Volkswagen Multivan is een bijzonder model. Vroeger was 'Multivan' onlosmakelijk verbonden met de Transporter. Zo'n vijf jaar geleden besloot Volkswagen de Transporter en Multivan van elkaar los te knippen. De nieuwe Transporter sloeg zijn eigen weg in en werd een Volkswagen-neefje van de Ford Transit Custom en de Multivan werd als los model gepresenteerd. In tegenstelling tot de Transporter staat de Multivan niet op een Ford-platform, maar op het MQB-platform van Volkswagen zelf. De Volkswagen Multivan T7 deelt dan ook geen boutje of snoertje met het model waar hij zich van losbikte. De Multivan is altijd een personenauto en is bijzonder praktisch. Dat is hij inmiddels al vijf jaar en dus staat hem vernieuwing te wachten.

Op een set foto's is de vernieuwde Volkswagen Multivan al behoorlijk goed te zien. Wie vlug kijkt, ziet waarschijnlijk geen verschil met het origineel. Ze zijn er toch echt. Volkswagen heeft stickerwerk aangebracht dat lijkt alsof de Multivan op deze foto's de bekende koplampen heeft, maar eronder zitten nieuwe exemplaren. De contouren daarvan zijn door de plakkers al zichtbaar. Ook is de strip die tussen de koplampen zit 'nep'.

Op technisch vlak verwachten we slechts kleine wijzigingen. De plug-in hybride aandrijflijn van de Volkswagen Multivan is niet lang gleden namelijk al verbeterd. Mogelijk slijpt Volkswagen de boel bij om - met Euro 7 in het vooruitzicht - de CO2-uitstoot met nog een paar gram terug te dringen.