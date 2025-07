Nissan is druk met het sluiten van fabrieken, het ontslaan van werknemers en het stroomlijnen van tal van talloze processen om de boel financieel weer op de rit te krijgen. Dat het merk er nog niet best voor staat, blijkt uit de meest recente cijfers.

Nissan verkocht in de eerste zes maanden van dit jaar wereldwijd 1.613.797 auto's. Een heleboel natuurlijk, maar het waren er wel 5,7 procent minder dan de 1.711.705 exemplaren die in het eerste halfjaar van vorig jaar werden verkocht. In Europa verkocht Nissan 187.832 auto's, 4,1 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2024. In China kregen de Japanners een grote klap te verduren. Daar daalden de verkopen in het eerste halfjaar van 2025 ten opzichte van dezelfde periode vorig met 17,6 procent

Ook de productiecijfers van Nissan zijn bepaald niet fraai. In het eerste halfjaar van 2025 bouwde het merk wereldwijd 1.439.040 auto's, maar liefst 10,8 procent minder dan in dezelfde periode van 2024. Met name in de Verenigde Staten (-14,7 procent), het Verenigd Koninkrijk (-16,6 procent) en in China (-20,9 procent) rolden minder Nissans van de productieband.

Financiële cijfers over het eerste halfjaar zijn er nog niet. Wel zegt Nissan dat het in het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies van 115,8 miljard yen - omgerekend zo'n 680 miljoen euro, heeft te slikken.