Door de kenmerkende rolbeugel werd de eerste Volkswagen Golf Cabriolet ook wel het aardbeienmandje genoemd. Bij de eerste pogingen de eerste Golf te onthoofden was die veiligheidsvoorziening niet gepland.

1976 is het geboortejaar van deze eerste poging tot een open Golf. Geloof het of niet: de rolbeugel ontbreekt echt, we hebben hem niet losgeschroefd.

Aanvankelijk zijn de medewerkers van Volkswagen en Karmann (waar hij wordt gemaakt als opvolger van de Kever 1303) van plan om de rolbeugel achterwege te laten, maar dat blijkt de torsiestijfheid niet ten goede te komen.

Juist die rolbeugel maakt het ‘Aardbeienmandje’ zo herkenbaar. Het hoofd van Volkswagens ontwikkelingsafdeling, Ernst Fiala, is om andere redenen voorstander van de rolbeugel. De nadere aanscherping van de veiligheidswetgeving in de VS zet hem en later Volkswagen ertoe aan om deze veiligheidsvoorziening te introduceren. De softtop heeft een achterruit die je kunt losmaken, zodat je de stoffen kap naar beneden kunt duwen zonder hem te beschadigen. Zoals je kunt zien, gaat die kap bij het prototype heel ver naar beneden. Bij het productiemodel ligt hij echter gewoon op de carrosserie. Maar ook dat is een aspect dat de Golf Cabriolet vanuit hedendaags standpunt karakteristiek en charmant maakt.

Publiek zat helemaal niet op eerste Golf Cabriolet te wachten

Al denkt het publiek daar aanvankelijk anders over. Wanneer Volkswagen in maart 1979 de eerste prijslijst voor de Golf I Cabriolet presenteert, bestellen veel kopers nog snel een Kever Cabriolet; traditionalisten reizen zelfs naar Osnabrück en demonstreren voor de Karmann-fabriek voor de ronde Kever, en tegen de vierkante Golf. Het haalt allemaal niets uit: de laatste Kever Cabriolet rolt in januari 1980 van de band.

Cabriolet 5 jaar na hatchback

Karmann begint al in 1976 met de ontwikkeling van een opvolger voor de Kever; de Golf overtreft immers na twee jaar productie de verwachtingen. En het tijdperk van de Kever met achterwielaandrijving is toch echt voorbij. Zodoende maakt in maart 1979, bijna vijf jaar na de introductie van de Golf en een jaar na de facelift, de Golf Cabriolet zijn opwachting. Het is bepaald geen koopje, maar daar staat tegenover dat de basisuitvoering al een 1,5 liter met 70 pk meekrijgt. Waarom wordt het ‘Aardbeienmandje’ toch zo populair? Omdat vier mensen kunnen genieten van rijden met de wind door de haren. Bovendien krijgt de topless Golf in een mum van tijd cultstatus. Volkswagen houdt de cabrio met ‘handvat’ altijd up-to-date en levert op een gegeven moment zelfs een respectievelijk 110 en 112 pk sterke GLI voor GTI-liefhebbers die ook open willen rijden. Aldus overleeft de Golf I Cabriolet de Golf II en gaat hij pas met pensioen wanneer de Golf III al twee jaar in de showroom staat.

De laatste Golf I Cabriolet spreekt als gefacelift model nog tot de verbeelding: met dubbele koplampen, brede bumpers en meestal met een 1.8 en 98 pk. Na de facelift in 1988 rollen deze Golfs met open dak van de band bij Karmann in Osnabrück tot april 1993. In totaal verkoopt Volkswagen 388.522 Golfs I Cabriolet tijdens de vijftienjarige productieperiode. De meeste exemplaren die bewaard zijn gebleven, zijn de 98 pk sterke versies.

Classicline is chic

Zoals deze: een Golf Cabriolet Classicline, destijds verkrijgbaar in groen, blauw of bordeauxrood, meestal met de optionele lederen bekleding. Tegenwoordig zijn de 15-inch gesmede wielen met de naam Le Castellet zo ongeveer hun gewicht in goud waard. Tijdens de zes jaar durende productieperiode van de gefacelifte cabriolet vanaf 1988 bedenkt Volkswagen praktisch elk jaar nieuwe speciale uitvoeringen, stuk voor stuk met een riante uitrusting. Naast de Classicline is de ‘Etienne Aigner’ met stoffen bekleding van de gelijknamige modeontwerper, inclusief het hoefijzerlogo, tegenwoordig erg gewild. Dat geldt ook voor de Sportline-uitvoering met BBS-wielen en Recaro-sportstoelen, en eveneens voor de Fashionline met kleurrijke stoelbekleding in de stijl van de jaren 90 en 15-inch wielen met de naam Estoril. Dan is er nog de Genesis die is vernoemd naar de rockband, met paarse lak. En de Bel Air met elektrisch bedienbare softtop. De Golf Cabriolet wint met het verstrijken van de jaren onmiskenbaar aan allure.

Zin in een klassieke Golf Cabriolet? Hier zie je de prijzen die nogal uiteenlopen. Ook cabriolets ontsnapten overigens niet aan enthousiaste tuners zoals je in het aanbod ziet.