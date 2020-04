Facelift Friday: Volkswagen Golf I Cabrio

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In het inmiddels behoorlijk uitgestorven segment van ‘cabrio’s voor het gewone volk’ was de Volkswagen Golf decennialang een vaste waarde. Dat feest begon in 1979, met een eerste generatie die het dankzij een uitgebreide update wist vol te houden tot na het verdwijnen van de Golf II.

Volkswagen gunt z’n cabriolets bijna zonder uitzondering een bijzondere levensloop. Open versies van de Golf verschijnen niet zelden pas tegen het einde van de levenscyclus van een model, om het vervolgens ongebruikelijk lang vol te houden. Het gebeurde met de laatste open Golf, op basis van de VI. Het gebeurde echter zeker ook met de open Golf III, die in 1998 met een nieuwe neus en een aangepaste kont doodleuk als ‘Golf IV Cabriolet’ werd gepresenteerd. Die tamelijk unieke gebeurtenis is in deze rubriek al eens eerder uitgebreid aan bod gekomen, dus richten we vandaag onze pijlen op de allereerste Golf Cabrio.

Die auto werd in 1979 gepresenteerd als open versie van de driedeurs Golf, die vanaf 1974 een totale revolutie ten opzichte van de Kever vertegenwoordigde. Gezien het succes van de open Kever kon een Cabrio op basis van de Golf eigenlijk niet ontbreken. Getekend en gebouwd door de firma Karmann verscheen de auto met een opvouwbare stoffen kap, voorzien van een zeker voor die tijd erg luxueuze, glazen achterruit. Een ander opvallend kenmerk was de rollbeugel, een fors ‘handvat’ dat voor de nodige stevigheid moest zorgen. Erg fraai is het element niet, maar erg kenmerkend zeker wel. Ook andere cabriolets uit de jaren 80 en 90 beschikken over deze veiligheidsvoorziening, denk bijvoorbeeld aan de Opel Kadett E, de Ford Escort en de Rover 200.

Een jaar na het verschijnen van de open Golf kregen de drie- en vijfdeursversies van het model een stel stevig grotere achterlichtunits aangemeten. Aangezien Volkswagen dat in 79 heus al wel wist, is het opmerkelijk dat de Cabrio deze achterlichten niet meteen kreeg. Dat gebeurde echter nooit, maar dat is slechts het begin van een reeks opmerkelijkheden. Zo maakte de Golf I in 1983 plaats voor een compleet nieuwe tweede generatie, terwijl de Cabrio toen pas een paar jaar op de markt was. Het model leefde voort gedurende de gehele levensloop van de tweede Golf.



In 1988, bijna een decennium na z’n onthulling, werd het model voor het eerst uitgebreid tegen het licht gehouden. De grootste vernieuwing vond plaats bij de bumpers. De wat ouderwetse, zwarte ‘balken’ maakten daarbij plaats voor gladde, grotere schildbumpers in carrosseriekleur, opvallend genoeg een jaar vóórdat de veel modernere Golf II die voorziening kreeg. Een open versie van de tweede Golf verscheen nooit en de open Golf I werd pas in 1993 van de markt gehaald. In dat jaar verscheen de open Golf III, die de opvallende rolbeugel trouwens gewoon liet voortleven.