De Biagini Passo is een Frankenstein-Golf Cabrio

Volkswagen deed zelf een keer gek met de Country , een hoog op de poten staande Golf II met vierwielaandrijving. Er was begin jaren 90 echter een Italiaanse creatie, de Biagini Passo, en dat schepsel op Golf Cabrio-basis stond eveneens hoog op de poten. Net als de Country was hij voorzien van Syncro-4x4. Het Italiaanse product was een soort Frankenstein, want er zaten ook nog onderdelen op die niets met Volkswagens te maken hadden en van merken als Fiat en Opel kwamen.

Als je een van de misschien wel 60 exemplaren van de Biagini Passo ziet die ooit zijn gebouwd, denk je niet in eerste instantie aan een Golf. Toch zit er een heleboel Golf in deze Italiaan. Biagini produceert de off-road cabriolet van 1990 tot 1993. De auto waarvoor ze de Golf I Cabriolet als uitgangspunt nemen krijgt de syncro-vierwielaandrijving van de Golf II Country en in het motorcompartiment ligt de 1.8 met 98 pk, die ook dienst doet in de hoogpotige Golf II en de Golf I Cabrio. Net als dat ‘Aardbeienmandje’ heeft de Passo een rolbeugel op de B-stijlen en ook de basiscarrosserie is overgenomen van de Cabriolet. Maar dat geldt niet voor de aanbouwdelen. De achterlichten komen van de Opel Kadett D, de koplampen van de Fiat Panda en de richtingaanwijzers van de Fiat Ritmo. Het dashboard komt uit de Golf I Cabrio maar het is voorzien van een extra laag.

Kortom, een behoorlijk allegaartje, maar het is wel een grappig ding. Volkswagen laat 7.735 exemplaren van de Golf Country bouwen door Steyr in Oostenrijk. De Passo, die een stuk duurder is dan die Country, vindt maar zo’n 60 kopers. Die zijn gevonden in Duitsland en Italië.

Feitelijk kun je de Biagini Passo zien als een soort voorloper van de T-Roc Cabriolet, waarvoor onlangs het doek viel.

Technische gegevens

Biagini Passo

Motor 4-cil. in lijn, overdwars voorin geplaatst

Cilinderinhoud 1.781 cc

Max. vermogen 72 kW/98 pk bij 5.400 tpm

Max. koppel 143 Nm bij 3.000 tpm

Aandrijving voorwielen via handgeschakelde 5-bak

Afmetingen (l x b x h) 4,26 x 1,71 x 1,56 m

Gewicht 1.315 kg

Bandenmaat 195/65 R15

Topsnelheid 155 km/h

0-100 km/h 12,3 s

Verbruik gem. 8,5 l/100 km (1:11,8)