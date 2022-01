Autoverkopen 2021: nieuw historisch dieptepunt

De Nederlandse verkoopstatistieken bereikten in 2020 een historisch dieptepunt, maar die van 2021 zijn nog een stuk droeviger. In 2021 zijn in Nederland 322.831 nieuwe personenauto's verkocht, zo blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en RDC. Zo weinig waren dat er sinds 1967 niet.

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 322.831 nieuwe personenauto's geregistreerd, nog eens 9,2 procent minder dan er in 2020 op kenteken werden gezet (355.431 stuks). 2021 gaat de automobiele geschiedenisboeken in als het jaar met de laagste autoverkopen sinds 1967 toen 263.588 koopcontracten werden ondertekend. 2019 was het laatste volle verkoopjaar zonder pandemie en daardoor ontstaan chiptekort dat de autoproductie en -uitlevering heftig belemmerd. In dat jaar weren nog 455.217 nieuwe personenauto's verkocht.

In totaal waren 64.027 van de in 2021 gekentekende nieuwe personenauto's volledig elektrisch. De EV was daarmee goed voor een marktaandeel van 19,8 procent. In 2020 werden nog 78.858 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, goed voor een marktaandeel van 20,5 procent. Net als in voorgaande jaren vond er in december ook weer een run op nieuwe elektrische auto's plaats. In december 2021 werden in totaal nog 35.708 nieuwe personenauto's op kenteken gezet, zo'n 21.000 daarvan waren een EV en daarmee werd bijna 33 procent van alle dit jaar verkochte EV's in december geregistreerd. In december 2020 werden 42.290 stuks nog 15,6 procent meer auto's geregistreerd, 29.319 waren toen geheel elektrisch.

Bovag en RAI Vereniging verwachten dat het chiptekort ook dit jaar aanhoudt en spreekt de hoopvolle verwachting uit dat de markt zich na de zomer zal herstellen. De verkoopprognose voor 2022 komt uit op 390.000 nieuwe personenauto's.

Fiscale wijzigingen

De bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke elektrische auto is met ingang van 1 januari verhoogd. Met ingang van 1 januari 2022 betaal je namelijk geen 12 procent bijtelling meer over de eerste €40.000, maar 16 procent over de eerste €35.000. De bijtelling voor benzine- en dieselauto's blijft onveranderd (22 procent). Voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto's is een aankoopsubsidie ingesteld. De subsidiepot is gevuld met een bedrag van €91,4 miljoen. €71 miljoen daarvan is bestemd voor nieuwe elektrische auto's en is dus goed voor ruim 21.000 nieuwe EV's. €20,4 miljoen is gereserveerd voor subsidie op de aanschaf van een gebruikte elektrische auto. Bovag en RAI Verenging zeggen te verwachten dat het marktaandeel van elektrische auto's in de totale verkoop dit jaar tussen de 20 en 30 procent zal liggen. Hier lees je alles over deze SEPP-subsidies.

Populairste automerken 2021

Tot en met november dit jaar leek het erop dat Kia in 2021 het populairste automerk van Nederland zou worden, maar Volkswagen heeft in december de eindsprint gewonnen. Het verschil tussen de twee merken bedraagt slechts zo'n 1.000 auto's.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Volkswagen 31.059 9,6 % 2 Kia 30.028 9,3 % 3 Toyota 23.022 7,1 % 4 Peugeot 20.283 6,3 % 5 Skoda 20.215 6,3 %

Populairste auto's 2021

Kia ziet de titel 'populairste merk van Nederland' nipt aan zich voorbijgaan, maar heeft met de immens populaire Niro wel met afstand de populairste auto van Nederland in handen. Daarbij heeft Kia niet één, maar twee modellen in de verkoop top 5 staan. Op plek vier vinden we namelijk de Picanto. Volvo's XC40 gaat met de tweede positie aan de haal, ongetwijfeld geholpen door het succes van de elektrische Recharge-versies van de SUV.