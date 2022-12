Verkoopcijfers: de uitschieters van november

De maandelijkse verkoopcijfers lenen zich steevast voor een stevig potje speurwerk. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer dingen er in het oog springen. Dit keer gaan we dan ook van A tot Z de automerken die actief zijn op de Nederlandse markt bij langs, zodat we alle opvallende zaken er voor je uit kunnen lichten.

Helemaal bovenaan staat Aiways, maar dat merk verkocht - net als vorige maand - nul auto's. Door naar Alfa Romeo, dat sinds de introductie van de Tonale een klein beetje opleeft. Een klein beetje, want in november wisten ze er 54 van te verkopen. Het brengt de totale Alfa Romeo-verkopen over 2022 op 307, dus wat dat betreft is het wel significant. Het merk verkocht in november verder twee Stelvio's en zeven Giulia's.

Bij Alpine, Aston Martin en Audi vallen weinig cijfers echt op, al zien we wel dat bij Audi de TT, A7 en E-tron GT weinig aftrek vinden. De TT gaat er bijna uit en komt niet meer in vergelijkbare vorm terug, maar er is vrijwel niemand die denkt zijn of haar kans nog even te moeten grijpen. In november kwamen er geen nieuwe op kenteken, in heel 2022 slechts vijf. Voor de Audi A7 geldt voor november hetzelfde, al komt voor dat model het jaartotaal op negen. Wat aan de verkopen van de E-tron GT opvalt, is dat die het een stuk minder goed doet dan de duurdere maar technisch verwante Porsche Taycan. November: respectievelijk elf en 108 stuks. Heel 2022: respectievelijk 135 en 654.

Zes Bentleys Flying Spur in één maand

Bentley deed in november goede zaken met de Flying Spur (zes stuks) en BMW die de eerste i7's op kenteken zette (tien exemplaren). Van de conventioneel aangedreven 7-serie verkocht het er ondertussen geen en de elektrische i4 is met 304 stuks BMW's absolute novembertopper. Ook opvallend: de iX deed het bijna net zo goed als de iX3, met respectievelijk 96 en 97 verkopen.

De volgende B is die van Build Your Dreams, oftewel BYD. Dat merk is vorige maand goed en wel begonnen in Nederland en zette 83 exemplaren van de elektrische Atto 3 op Nederlands kenteken. Lang niet elke Nederlander schuwt nieuwe Chinese producten, zo blijkt ook verderop in dit overzicht.

We scrollen voorbij aan Citroën, Cupra, Dacia, DS, Ferrari en Fiat, al is het wel leuk om te melden dat bij Dacia op het moment de Jogger de verkooptopper is (272 stuks), gevolgd door de relatief goedkope en elektrische Spring (208 stuks). Die laatste is zonder meer ook populair bij maaltijdbezorgers. Bij Fiat schiet het over het algemeen niet op, maar de 500(e) blijft een ijzersterk nummer en verzilverde in november meer dan 500 orders. De nummer twee van Fiat is de Fiat Ulysse (een personenbusje) met 34 stuks... snel door dus.

De Ford Fiesta verdwijnt, maar doet het nog heel aardig

Leuk om te melden over Ford is dat zijn oudgedienden het 't beste doen: zowel in november als in heel 2022 zijn de bijna-wijlen Fiesta en de Focus het populairst, gevolgd door de Puma. Honda speelt in Nederland een rol in de marge en wist in november 43 auto's te verkopen, waarmee het merk over heel 2022 de 1.000 stuks passeert. Mogelijk dat de ons positief bevallen nieuwe Civic daar het tij een beetje weet te keren. Bij Hyundai gebeurde ondertussen niks markants, Jaguar wist in november in totaal tien auto's te slijten.

Kia blijft maar nieuwe kentekenplaten in houders klikken en doet dat vooral bij Picanto's en Niro's, waarbij bij laatstgenoemde de nieuwe onlangs het stokje overnam van de vorige. Niet dat dat echt nodig was, want ondanks dat de nieuwe er nog maar net is, verkocht Kia in totaal over 2022 al bijna 7.000 Niro's. De Sportage, EV6 en Ceed blijven het ondertussen ook heel degelijk doen.

Bij Range Rover landde de nieuwe Sport, waarvan het er vorige maand liefst 49 verkocht. Verderop in de merkenrij zien we Lynk & Co, dat met zijn 01 erg goede zaken doet. Daarvan kwamen in november 614 nieuwe exemplaren op kenteken en verkocht het er in heel 2022 al ruim 5.000 - erg veel. Een ander hoger op de poten staande Aziaat die - al dan niet met heel andere cijfers - in november opviel, is de Mazda MX-30. De Japanners wisten er vorige maand toch 25 van te verkopen, waardoor het jaartotaal op 182 uitkomt. We zijn benieuwd of de aanstaande versie met wankelmotor daar volgend jaar nog wat schot in weet te brengen.

Het verschil tussen Mercedes' EQ-modellen...

De totale verkoopaantallen van Mercedes zijn gezien het uitgebreide aanbod niet bijzonder hoog, maar de populariteit van zijn elektrische EQ-modellen springt in het oog. Zowel van de EQA, EQB, EQC, EQE als van de EQV verkocht Mercedes ruim twee keer zo veel exemplaren als van hun evenknieën met verbrandingsmotoren. Daaruit kunnen we voorzichtig concluderen dat in het hogere segment de voorkeur inmiddels bij elektrische auto's ligt. Ondertussen blaast bij Opel de Insignia zijn laatste adem uit (7 stuks) en zorgt de eerdergenoemde Taycan bij Porsche voor de aantallen (108 van de in totaal 175 verkopen).

Verder naar onderen treffen we Rolls-Royce, dat met nul in november verkochte auto's op een gemiddelde maandverkoop van precies één auto uitkomt over 2022, en Volkswagen-zusjes Seat en Skoda. Skoda verkocht twee keer meer auto's dan Seat, wat vrijwel volledig te danken is aan de elektrische Enyaq (al doet de Kodiaq het ook ruim vier keer beter dan de vergelijkbare Tarraco).

Daarmee komen we aan bij Subaru, waar ook een elektrische auto voor de grote(re) cijfers zorgt. Dat merk begon namelijk recent met het leveren van de Solterra, waarvan er nu in totaal 24 op kenteken staan. Toyota deed hetzelfde met de bZ4X en wist er reeds 94 te slijten. Verder lijkt het er bij Toyota op dat de leveringen van de GR86 op gang komen, want daarvan kwamen er in november vijf op kenteken tegen een jaartotaal van zes. Ondertussen wist het merk weer twee exemplaren van de Mirai te slijten, die mede daardoor in 2022 tot dusver 25 kopers vond. Hyundai verkocht van de Nexo, de enige andere waterstofauto op de markt, dit jaar overigens 62 exemplaren.

...en Volkswagens ID-modellen

Tesla blijft ondertussen met 137 novemberverkopen wat op de achtergrond en verkocht naast 125 stuks van de Model Y slechts twaalf auto's. Kijken we naar de cijfers van Volkswagen, dan weten we dat je vanaf heden de eerste ID Buzz'en op de weg kunt zien, want daarvan kregen de eerste exemplaren een kenteken (19 stuks). Verder zien we daar dat de Golf, Taigo en Tiguan het er stuk voor stuk beter doen dan zowel de ID3 als de ID4. De Polo is het populairst.

Tot slot zien we dat er bij Volvo iets vergelijkbaars aan de hand is als bij Skoda, want ook bij de Zweden is de populairste cross-over goed voor de helft van de verkopen. Waar dat bij Skoda een puur elektrisch model is, is dat bij Volvo met de XC40 (659 stuks), een auto die ook nog met hybride-aandrijflijnen verkrijgbaar is. Toch zal het leeuwendeel van de XC40-verkopen naar alle waarschijnlijkheid uit volledig elektrische exemplaren bestaan. De C40 was in november goed voor 158 verkopen, de XC90 doet het ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd relatief goed (64 stuks).

Wat valt jou op in dit overzicht? Of roept het vragen op? Laat het weten in de reacties.