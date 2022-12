Autoverkopen november: dubbel feest voor Toyota

In november zijn in Nederland 27.810 nieuwe personenauto's verkocht. Dat zijn er 2,2 procent meer dan de 27.224 stuks die in dezelfde maand vorig jaar werden geregistreerd.

Dat de autoverkopen voor de vierde maand op rij toenemen is een goede zaak voor de autobranche, maar de groei is bepaald niet groot. In augustus, september en oktober werden namelijk nog groeipercentages van 9,2, 4,8 en 20 procent waargenomen.

Over de eerste elf maanden van dit jaar staat de registratieteller op 281.383 stuks. Daarmee lopen de registratiecijfers in die periode bijna 2 procent achter bij die van dezelfde periode vorig jaar.

Toyota

Toyota was in november het populairste automerk in Nederland. Het populairste model kwam in november eveneens uit de stal van Toyota. Er zijn in november 930 exemplaren van de Yaris Cross geleverd. Daarmee was die auto goed voor een marktaandeel van 3,3 procent.

Populairste automerken november 2022

Merk Aantal Marktaandeel 1 Toyota 2.966 10,7 % 2 Volkswagen 2.751 9,9 % 3 Kia 2.159 8,0 % 4 Peugeot 1.776 6,4 % 5 Renault 1.605 5,8 %

Populairste automodellen november 2022