Mercedes-Benz hangt prijskaartje aan EQV

In rap tempo elektrificeren verschillende fabrikanten hun bedrijfswagens. Neem de vierling van PSA en Toyota en de Transit-reeks van Ford. Ook Mercedes-Benz is druk in de weer met stekkers, accu’s, elektromotoren, want na de eVito en eSprinter liet in de zomer van 2019 de EQV van zich horen. Dit is de luxere personenversie van de Vito die doorgaans als V-klasse wordt bestempeld, maar nu deel uitmaakt van Mercedes’ elektrische EQ-familie.

In Nederland is de EQV beschikbaar vanaf €59.990 (excl. BTW en subsidies). De consumentenprijs inclusief BTW bedraagt €72.588. Na deze investering drukt Mercedes-Benz de sleutels van een EQV 300 in de handen van de kopers. Deze versie beschikt over een 204 pk sterke elektromotor (362 Nm koppel). Een 100 kWh groot accupakket voorziet deze motor van zijn stroom. Hiermee kan de dik vijf meter lange ‘MPV’ in theorie een afstand afleggen van 356 km. Dankzij de laadcapaciteit van 110 kW is de EQV aan de snellaadstation binnen driekwartier weer tot 80 procent geladen.

De EQV is standaard voorzien van zes losse zitplaatsen, maar het is mogelijk om er nog eens twee losse stoelen bij te bestellen. Daarnaast is het ook een optie om, bij de EQV met de extra lange wielbasis, het geheel om te bouwen tot een dubbele cabine. Hierbij wordt een losse laadruimte gecreëerd met in het voorste deel vijf zitplaatsen.

De EQV 300 is beschikbaar als naamloze standaardversie of als Avantgarde (met standaard lange wielbasis). Standaard krijgt de EQV het uitgebreide MBUX-multimediasysteem met o.a. navigatie, is de eerste zitrij elektrische verwarmbaar en zijn de wielkasten met 17-inch lichtmetalen wielen gevuld. Als Avantgarde kan de EQV rekenen op een met leer bekleed interieur, LED Intelligent Ligt System, schuifdeuren aan weerszijde van de bus en een luxere uitstraling aan de buiten- en binnenkant. De meerprijs voor dit alles bedraagt € 6.322.

De configurator is per direct geopend. De levering start in het aankomende najaar.