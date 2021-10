Mazda MX-30 met rotatiemotor naar Nederland

De Mazda MX-30 is een bijzonder model. De eerste volledig elektrisch aangedreven Mazda ooit is een eigenwijs vormgegeven compacte SUV met kleine aan de achterkant scharnierende achterportieren. Mazda levert de MX-30 in Europa alleen als EV, maar heeft in onder meer thuisland Japan ook een versie met een mild-hybride benzinemotor op de menukaart staan. Begin 2020 kondigde Mazda aan dat er ook een MX-30 met rotatiemotor zou komen, een versie waarvan we lang niets meer hebben vernomen. Tot nu. Mazda bevestigt namelijk dat het de MX-30 met rotatiemotor in de eerste helft van volgend jaar naar Europa haalt.

Zoals je wellicht al had verwacht, gaat de rotatiemotor in de MX-30 niet als reguliere aandrijflijn fungeren zoals in auto's als de RX-7 en RX-8. De rotatiemotor doet in de nieuwe variant van de MX-30 namelijk dienst als range extender en laadt het accupakket dus op tijdens het rijden.

De Mazda MX-30 is gebaseerd op de CX-30 en is daarmee dus geen zogenoemde dedicated EV, een in de basis als elektrische auto ontworpen model. Vanaf 2025 komt Mazda echter met een volledig nieuw platform dat wél specifiek voor elektrische auto's is ontworpen. In 2030 wil Mazda zijn volledige modellengamma geëlektrificeerd hebben. Geëlektrificeerd, niet geheel elektrisch dus.