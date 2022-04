Datsun verdwijnt weer: Nissan trekt de stekker eruit

Het merk Datsun kennen de (wat oudere) autokenners hier in Nederland vooral nog wel van Nissans die hier onder die naam werden verkocht. Begin jaren 80 kwam daaraan een einde, maar in 2013 blies Nissan de naam nieuw leven in. Het plakte de Datsun-badge op voor groeimarkten bestemde modellen. Het betrof veelal compacte stadsauto's die het moesten maken in landen als Indonesië en India. De afgelopen jaren schaalde Nissan de inzet al wat af en nu is het helemaal over en uit. De Redi-Go, Datsuns enig overgebleven model dat bovendien enkel voor India werd gebouwd, houdt het voor gezien. Dat bericht Autocar India.

De Redi-Go was een 3,43 meter korte stadsauto op basis van de Renault Kwid, die op zijn beurt als Dacia Spring in ons werelddeel terecht is gekomen. Een krappe twee jaar geleden werd de Redi-Go nog aan een vrij ingrijpende facelift onderworpen, maar nu valt het doek dus. Datsun bouwde eerder ook nog de On-Do, een gerebadgede Lada Granta, en de Mi-Do, in wezen een Lada Kalina. Het begon in 2013 allemaal met de Datsun Go, die zijn basis deelde met de vierde generatie van de Nissan Micra.

De reïncarnatie van Datsun is geen succesverhaal geworden. Volgens Autocar India werden de Indiase consumenten afgeschrikt door slechte afwerking en de soms ronduit beroerde crashtestresultaten hebben eveneens niet geholpen. Zo scoorde de Redi-Go in 2019 slechts één ster. Nissan is sinds het ontslag van voormalig topman Carlos Ghosn zijn activiteiten aan het stroomlijnen en daarin lijkt geen plaats meer te zijn voor Datsun. Zo komt er na nog geen tien jaar een enigszins roemloos tweede einde aan het merk dat feitelijk al in 1931 het levenslicht zag.