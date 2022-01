Datsun 'Cherry' 100A F-II (1977) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

In de jaren 70 maakten we in Nederland kennis op grotere schaal kennis met de Japanse auto-industrie. De Nissan Cherry, hier tot en met 1983 als Datsun verkocht, was één van de modellen waarmee de Aziaten zich in ons land echt vestigden.

Zoals velen nu nog argwanend kijken naar de opmars van de Chinese autofabrikanten in Europa, zo werd er 50 jaar geleden gekeken naar Japanse merken. Dat zou niet lang zo blijven, want al snel bleek dat het goede auto's waren voor een betrekkelijk vriendelijke prijs. Zo ook de eerst nog als Datsun verkochte Nissan Cherry. Een compacte voorwielaangedreven auto met een nog redelijk van de Europese concurrenten afwijkend koetsje.

Het succes van de eerste generatie (E10) smaakte naar meer en dus verscheen in 1974 de tweede generatie F-II, die in 1976 naar Nederland kwam. Die was een slagje groter dan de E10 en bovendien werd voor de Amerikaanse markt het motorenaanbod bovenaan uitgebreid met een 1.4 viercilinder. Dit exemplaar uit 1977 heeft de bescheidener 1.0 in zijn neusje liggen. De kleinste motor, waaraan de Datsun ook zijn 'naam' 100A dankt. Wie een 120A had, had de 1.2.

Zo snel als deze compacte Datsuns de Nederlandse wegen bevolkten, zo snel waren ze ook weer verdwenen. Dat maakt het extra leuk dat deze rode er nog is, al moet je geen concoursstaat auto verwachten. Zo op het oog lijkt de grille-omlijsting er wat losjes bij te hangen en we spotten ook een scheurtje in de bestuurdersstoel, maar eigenlijk mogen deze euvels amper een naam hebben. De laklaag en het koetswerk ogen nog behoorlijk strak en ook het interieur ziet er zeker niet gek uit.

We zetten echter wel een vraagteken bij de technische staat van de auto. Volgens de kentekengegevens heeft-ie al sinds 1999 geen geldige apk meer. Dat is wel heel lang. Met een beetje liefde is-ie vast wel weer straatwaardig te krijgen en dan heb je wel een leuk stukje Japanse autogeschiedenis in huis. Moet je wel eerst bereid zijn om er krap €7.000 voor neer te tellen.