Datsun Redi-Go onder het mes

Wat van ver komt is lekker, maar dat geldt misschien in mindere mate voor de Redi-Go van Datsun. Het specifiek voor groeimarkten bestemde blokkendoosje is zo'n vier jaar na zijn introductie vernieuwd.

Datsun heeft zijn in 2016 gepresenteerde Redi-Go een facelift gegeven en dat betekent dat AutoWeek er natuurlijk als de kippen bij is om bij het ontbreken van fatsoenlijk beeldmateriaal de configurator op de Indiase website van Datsun leeg te trekken. De optische wijzigingen vinden vooral aan de voorkant plaats, maar ze zijn zeker niet mals.

Waar het vier jaar geleden gepresenteerde origineel wellicht ietwat onnozel de wereld in tuurde, staart de vernieuwde Redi-Go je aan als alsof hij met het verkeerde been uit bed is gestapt. De Redi-Go is een chagrijn geworden, al geeft dat de 3,43 meter korte hatchback wel een iets stoerder voorkomen. De aan de Renault Kwid gerelateerde budget-vijfdeurs heeft nieuwe, plattere koplampen en L-vormige led-dagrijverlichting in de bumper en is voortaan zelfs te krijgen met led-mistlampen. De motorkap is nieuw en de grille is een stuk groter dan voorheen. Het rooster wordt aan de zijkanten omlijst door dikke, zilverkleurige panelen. Op het voorscherm is voortaan de merknaam Datsun te lezen. De optionele kunststof wieldoppen zijn standaard geklikt op 14- in plaats van 13-inch lichtmetaal. Ook aan de achterzijde voert Datsun designwijzigingen door, al zijn ze minder ingrijpend dan aan het front. De indeling van de nu van ledtechniek voorziene achterlichten is nieuw en bovenaan de achterruit heeft Datsun een grotere spoiler geplakt.

Niet alleen de voorkant van de Redi-Go, maar ook het interieur knapt behoorlijk op van de facelift. Het complete dashboard is namelijk nieuw. Het geheel oogt met zijn nieuwe middenconsole, dat een los element lijkt en niet meer is samengesmolten met de rest van de cockpit, een stuk moderner. Op het stuurwiel na is niets hetzelfde gebleven. Van de ventilatieroosters tot het dashboardvakje en van de middentunnel tot de deurpanelen: alles is anders. Voor het eerst is de Redi-Go te krijgen met een infotainmentsysteem, een unit die onder meer Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt en die is gekoppeld aan een 8-inch scherm: het past er allemaal in. Ook op veiligheidsgebied maakt de Redi-Go stappen. Zo behoort een airbag voor de bijrijder voortaan tot de standaarduitrusting. Optioneel is voortaan zelfs een achteruitrijcamera beschikbaar.

Je raadt het al: Datsun houdt zich ook op motorisch vlak niet in. De 53 pk en 72 Nm sterke 0.8 is net als de 68 pk en 91 Nm sterke 1.0 fijngeslepen, maar de verschillen hebben geen invloed op het vermogen van het tweetal. De vanafprijs van de Redi-Go is vastgesteld op omgerekend € 3.392. Voor de krachtigste en meest luxueus uitgevoerde versie, de enige met automaat, ben je omgerekend € 5.717 kwijt. Ook de gefacelifte Redi-Go komt niet naar Nederland. Datsun heeft overigens aangekondigd zich terug te trekken uit de Russische markt. Datsun verkoopt in Rusland de speciaal voor dat land ontwikkelde on-Do en mi-Do, respectievelijk een verbouwde Lada Granta en een Lada Kalina. Buiten Rusland, dus in landen als India, Indonesië en Zuid-Afrika blijft Datsun wel actief.