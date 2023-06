Datsun Cherry (1980) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is alweer zo'n 2,5 jaar geleden dat we voor het laatst een Datsun Cherry te gast hadden in deze rubriek. Nog veel langer geleden is het dat het er eentje van de derde generatie was. Daarvoor moeten we maar liefst 6,5 jaar terug in de tijd. Van alle Nissan Sunny-voorgangers was dit waarschijnlijk de meest 'anonieme'. De eerdere Datsuns Cherry hadden een nog vrij uitgesproken Japans ontwerp, maar deze N10 oogde vrij Europees en daarmee wat onopvallender. In het huidige straatbeeld is-ie niet te missen, niet alleen vanwege zijn opvallende kleurtje.

Deze hier en daar wat verschoten rode Cherry is één van de weinige overgebleven Cherry's van deze generatie in Nederland. Volgens onze gegevens zijn er nog slechts enkele tientallen van over, een bijzondere spot dus van AutoWeek-forumlid Afentoe. Dikke kans dat het niet per se de knapste is, want dit exemplaar heeft hier en daar wat plekjes die zijn leeftijd extra verraden. Niet dat dit erg is, sterker zelfs, juist zo'n lekker origineel gelaten exemplaar krijgt bij ons de handen op elkaar. Opvallend is bovendien hoe netjes de stalen wieltjes er (aan de rechterkant) nog uitzien. Ook lijkt het voor een niet-gerestaureerde Cherry nog enigszins mee te vallen met roestvorming, al spotten we langs de linkerflank wel wat plekken die wat aandacht waard zijn als-ie nog veel ouder wil worden. De linkerkant lijkt per definitie een wat zwaarder leven te hebben gehad.

De vorige eigenaar heeft de Cherry maar liefst 24 jaar in bezit gehad, dus dat verklaart mogelijk waarom de auto er nog steeds is. De huidige eigenaar kreeg de sleutels vijf-en-een-half geleden in handen. Sleutels die een 52 pk sterke 1.2 vierpitter tot leven kunnen roepen. Een lekker bescheiden krachtbron, al kon het nog eenvoudiger met de 1.0 van 45 pk, die er alleen als eenvoudige Custom was. Dit exemplaar is een 'Luxe'-uitvoering en hoewel die luxer was dan de Custom, was het de standaarduitvoering bij de 1.2. Leuk om weer eens zo'n Cherry te zien! Overigens is het iets knappere exemplaar dat in 2016 werd gespot er ook nog steeds en nog steeds in het bezit van hetzelfde baasje.