In het Wild: Datsun 100A Cherry (1974)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wie in Nederland op jacht is naar een Datsun, kan maar beter over behoorlijk wat geduld beschikken. Zoveel Datsunnetjes rijden er op de Nederlandse wegen niet meer rond. Vandaag op de digitale planken van In het Wild: een onvervalste Datsun 100A Cherry! We bedanken AutoWeek-lezer Hans Noordzij hartelijk voor zijn ingestuurde foto's. Hans, bedankt!

Tot en met 1983 gebruikte Nissan de merknaam Datsun in zijn exportmarkten en dus is de Cherry op deze foto's stiekem natuurlijk wel een Nissan. Het door AutoWeek-lezer Hans Noordzij gefotografeerde model is een 100A Cherry uit 1974, een model van de eerste generatie dus! Die eerste generatie Cherry heeft een bijzonder plekje opgeëist in Nissans geschiedenisboeken. Het is niet alleen de voorloper van de Sunny en dus uiteindelijk de Almera, het is ook nog eens de eerste voorwielaangedreven auto van het merk.

De eerste Datsun Cherry (E10) werd in 1970 geïntroduceerd en was net als de tweede generatie Cherry in diverse vormen leverbaar. Hoewel het witte wagentje op de foto's met zijn vrij vlak liggende achterruit iets wegheeft van een coupé, is het toch echt een tweedeurs sedan. Naast de tweedeurs was er ook een vierdeurs (foto 3), maar daarmee was de familie nog niet compleet. Ze leverde Datsun de Cherry ook als een daadwerkelijke coupé (foto 4) én als driedeurs stationwagon (foto 5).

De coupéversie was de enige Cherry die een 68 pk sterke 1.2 als krachtcentrale kreeg, waarvan de cilinderinhoud werd vertaald naar de typeaanduiding: 120A. De tweedeurs Cherry op deze foto's heeft een 998 cc viercilinder van 59 pk als kloppend hart en dat leverde het sedannetje logischerwijs de toevoeging 100A op. Hoewel nog geen 60 pk naar huidige maatstaven vrij matig is, moet je niet vergeten dat deze 100A Cherry nog geen 700 kilo in de schaal legt. Het Japannertje moest in deze hoedanigheid een topsnelheid van 140 km/h kunnen halen.

Het grote roestmonster lijkt langzaam maar zeker grip op het roomwitte koetsje van de deze inmiddels 46 jaar oude Datsun te krijgen, al is het eerder opzienbarend dat dit nu pas gebeurt. De tweede generatie Cherry (F10) diende zich in thuisland Japan in 1974 al aan. Het zou nog tot 1976 duren voordat de Cherry 'F-II' zijn bredere snuit in Europa liet zien.