Daimler boekt hogere winst ondanks dalende verkoop

Daimler heeft net als bijna iedere andere autofabrikant geen gemakkelijk jaar gehad in 2020. De verkoop en de omzet daalden behoorlijk, maar dankzij doorgevoerde bezuinigingen heeft het concern 48 procent meer winst gemaakt dan in 2019. In 2021 verwacht Daimler een behoorlijke slag te maken op het gebied van elektrificatie.

De dalende vraag op de automarkt is niet voorbijgegaan aan Daimler. De totale verkoop van het concern daalde met 15 procent tot 2,84 miljoen voertuigen. Mercedes-Benz Cars is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van dit cijfer. In 2020 bracht men 2,09 miljoen auto’s aan de man, 13 procent minder dan in 2019. Uiteraard hebben de lagere verkoopcijfers gevolgen voor de omzet: die nam met 11 procent af tot €154,3 miljard. Ondanks deze minnen heeft Daimler in 2020 een belangrijke plus geboekt. De nettowinst nam namelijk met 48 procent toe tot €4 miljard. Volgens het bedrijf is dit hogere cijfer te danken aan de doorgevoerde herstructureringen en bezuinigingen.

Nog drie nieuwe EQ-modellen dit jaar

In 2021 staat er voor Mercedes-Benz Cars behoorlijk wat op het programma wat betreft elektrificatie. De onlangs geïntroduceerde EQA betreedt dit jaar namelijk de markt, maar daarnaast staan ook de EQS, EQB en EQE op stapel. Mercedes-Benz maakt nu officieel bekend dat die alle drie nog dit jaar onthuld worden. Dat is een interessant vooruitzicht! Ook zegt het bedrijf dat het aandeel plug-in hybrides in het modellenaanbod zal toenemen. Hiermee verwacht Daimler een significante reductie in de totale CO2-uitstoot te behalen. Daarnaast markeert dit jaar ook de introductie van de nieuwe C-klasse, die verschijnt 23 februari. Verder verwacht Daimler de verloren productie door het tekort aan microchips voor het einde van het jaar goed te hebben gemaakt.

Er staat nog meer nieuws te wachten; de naam Daimler zal aan het eind van 2021 alleen nog voorbehouden zijn aan de vrachtwagendivisie: Mercedes-Benz komt namelijk los te staan van Daimler Trucks, waardoor beide divisies meer in staat zijn om hun eigen kant op te bewegen. Ze zullen dan ook individueel op de beurs verschijnen. Hiermee hoopt Daimler dat Mercedes-Benz aantrekkelijker wordt voor investeerders.