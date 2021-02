Chiptekorten tonen volgens Audi Europees probleem

In de VS, Azië en Europa komen steeds meer autofabrieken in het nauw wegens een te kleine aanvoer van computerchips. Hier in Europa wordt vooral Duitsland daardoor hard geraakt, waaronder de productie van Audi. Vorige maand bleek dat het merk daarom genoodzaakt was om meer dan 10.000 werknemers met verlof te sturen. Hoewel het Taiwanese TSMC op de tekorten inspeelde, is er volgens Audi-CEO Markus Duesmann een groot probleem blootgelegd. Europa is veel te afhankelijk van bedrijven ver hier vandaan.

De topman pleit volgens Reuters dan ook voor investeringen vanuit de EU om dergelijke productie meer te huisvesten op ons eigen continent. "We zouden hier graag chipfabrikanten hebben die op z'n minst op het niveau opereren als die in Azië en de Verenigde Staten," aldus Duesmann. Volgens hem zou een investering in dergelijke productie onder hetzelfde model geschaard kunnen worden als investeringen in Europese accuproductie. Ook dat is nu namelijk nog lang niet op het niveau van vooral Aziatische landen, maar daar komt verandering in.

Volgens Reuters is er goed nieuws: er zou door de Europese landen inmiddels € 50 miljard toegezegd zijn om te investeren in de lokale productie van technologische hardware. Daar zouden ook de halfgeleiders onder vallen waar nu zo'n tekort aan is. Dat is waarschijnlijk ook goed nieuws voor het Nederlandse ASML, als machineleverancier voor chipmakers.