Cruise neemt zelfrijdende taxi's in gebruik

Cruise, de dochteronderneming van General Motors die zich bezig houdt met autonoom rijden, is deze week in San Francisco begonnen met het meenemen van passagiers in zijn zelfrijdende taxi's. Voorlopig zijn de ritten nog gratis, maar in de toekomst verwacht General Motors een aanzienlijke jaarlijkse omzet uit Cruise.

Voor de taxiritten maakt Cruise vooralsnog gebruik van Chevrolet Bolts met diverse sensoren op hun dak. De taxichauffeur komt er in zijn geheel niet meer aan te pas, want Cruise gaat de ritten ook daadwerkelijk zonder chauffeur uitvoeren. Eind 2020 kreeg het daarvoor namelijk een vergunning in San Francisco. Kyle Vogt, interim-CEO bij het bedrijf, schrijft in een blogpost dat de chauffeurloze ritten vooralsnog gratis zijn. Via de website kun je een taxirit reserveren. Volgens Vogt begint Cruise eerst met een klein aantal gebruikers en breidt het gaandeweg de vloot uit met meer auto's.

De mijlpaal voor Cruise komt met een extra investering: Het 'SoftBank Vision Fund' pompt namelijk nog eens 1,35 miljard dollar (omgerekend €1,19 miljard) in Cruise, bovenop de initiële investering van omgerekend €796 miljoen die het investeringsfonds in 2018 al deed in de autonome tak van GM. GM investeerde op zijn beurt begin 2021 samen met Microsoft nog eens €1,77 miljard dollar in Cruise. Men heeft er dus vertrouwen in dat de autonome taxi op een dag werkelijkheid wordt.

In een later stadium wil Cruise gaan rijden met zijn eigen autonome taxi: de Cruise Origin. GM liet deze week in een toelichting op zijn winstcijfers weten dat het concern tegen het einde van het decennium 50 miljard dollar aan omzet verwacht uit Cruise. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, want tot nu toe duurt de realisatie van de plannen van Cruise langer dan verwacht.