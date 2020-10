Cruise mag zonder bestuurder de weg op in San Francisco

Daarmee is Cruise het eerste bedrijf dat in San Francisco een vergunning krijgt voor tests op de openbare weg zonder bestuurder. Eerder zijn er wel soortgelijke vergunningen uitgedeeld aan onder meer Waymo (Alhabet, 2018) en vier andere bedrijven, maar nooit voor in San Francisco zelf of een andere grote stad.

Wie in de laatste jaren in San Francisco is geweest (toen dat nog mocht) zal de Chevrolet Bolts van Cruise zeker herkennen. Cruise test namelijk al jaren met een vloot van deze experimentele voertuigen. Daarbij was tot nu toe altijd iemand aanwezig om in geval van nood in te grijpen, maar vanaf nu mogen 5 van de 180 Bolts zonder bestuurder de straat op worden gestuurd.

Met Silicon Valley in de achtertuin is San Francisco een logische en veelgebruikte basis voor dit soort tests. Het uiteindelijke doel van Cruise is – uiteraard- een autonome taxivloot, plus het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s die ook voor consumenten geschikt zijn.

Hoewel het bedrijf nu een grote stap zet, loopt Cruise Automation wel achter op z’n eigen schema. Zo was het doel aanvankelijk om al in 2019 een autonome taxivloot te realiseren. Dat is niet alleen niet gelukt, maar die stap laat ook nog wel even op zich wachten.

Ongeval

Een deel van de vertraging is wellicht te wijten aan het ongeval dat in maart 2018 gebeurde met een soortgelijk testvoertuig van concurrent Uber. De test-XC90 raakte daar een voetganger, die dat niet overleefde. Het gebeurde weliswaar in Arizona, maar heeft verschillende autonome-auto-ontwikkelaars en overheden er toen toch toe bewogen om de zaken nog eens goed tegen het licht te houden.

Een Bolt-testauto zonder stuurwiel, de Cruise AV, werd trouwens ook al in 2018 gepresenteerd. Dit jaar volgde de Cruise Origin, die vanaf het begin als autonoom voertuig werd ontwikkeld.

Behalve General Motors is ook Honda betrokken bij Cruise.