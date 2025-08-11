Creatieve brein achter elektrische BMW's gaat naar Xiaomi

Een bijzondere transfer in de wereld van autodesign: de man achter diverse elektrische BMW's vertrekt naar het Chinese Xiaomi om daarvoor elektrische auto's te ontwerpen.

Je kunt veel zeggen over de BMW's i3 en i8, maar niet dat ze saai gelijnd waren. Ook de nieuwe lichting elektrische BMW's volgens de Vision Neue Klasse-designtaal komen er best bijzonder uit te zien. Ze hebben één gemene deler: Kai Langer. Die ontwerper is al dik twintig jaar werkzaam voor BMW, maar niet langer.

Langer stapt over naar het Chinese Xiaomi, een techgigant die zich, voorlopig met succes, in de auto-industrie mengt. Xiaomi heeft grootse plannen om wereldwijd zijn elektrische auto's te verkopen en daar moet Langer een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. De ontwerper heeft zijn overstap bekendgemaakt op zijn LinkedIn-profiel.

Xiaomi heeft vooralsnog twee volledig elektrische modellen onthuld: de Porsche Taycan-achtige Xiaomi SU7 en diens SUV-broer YU7. Het merk bood eerder dit jaar een flinke sloot aandelen te koop aan om geld op te halen voor uitbreiding van zijn modellenaanbod.