Citroën DS, Lancia Delta en Ford Capri - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Bij elke revolutie zijn er mensen die juist sterk verlangen naar het behoud van het bekende of zelfs een terugkeer naar het verleden. Dat is bij de transitie naar elektrisch rijden niet anders. Misschien is er een brug te slaan met retro-EV’s? Sommige autofabrikanten slaan die weg al in en het kan natuurlijk nooit kwaad om te dromen over meer oude legendes in een nieuw jasje.

Hoe krijg je ook de meer conservatief ingestelde autokoper enthousiast voor een elektrische auto? Nou, misschien door een oude bekende nieuw leven in te blazen. Dat lijkt althans wel de overtuiging van bijvoorbeeld Renault, dat zowel de R4 als R5 laat terugkeren als retro-EV. Honda deed iets vergelijkbaars met de E en dan is er natuurlijk Volkswagen nog met de op de T1 geïnspireerde ID.Buzz. Met die auto’s in het achterhoofd is het dromen over de terugkeer van meer iconen uit de autogeschiedenis begonnen.

Lancia Delta

De meest waarschijnlijke reïncarnatie van het bijzondere drietal op deze pagina is die van de Lancia Delta. Dat wil zeggen: Lancia heeft al aangegeven dat er een nieuwe Delta komt. Die moet rond 2026 op de markt verschijnen en wordt volledig elektrisch. Bij een terugkeer van de Delta dwalen onze gedachten direct af naar het model waarmee het ooit allemaal begon, in het bijzonder de Delta Integrale. Het homologatiemodel van het Groep B-kanon is volgens sommigen een van de leukste auto’s die de Italianen ooit voortbrachten, een vierwielaangedreven bommetje op wielen waarmee je vrijwel iedereen de baas was. Vanwege zijn bredere koetswerk was hij ook niet te missen als een heel speciale Delta. Lancia zou ongetwijfeld veel mensen heel blij maken als de nieuwe Delta een stevige knipoog is naar dat prachtige stukje geschiedenis. Het lijnenspel van de oer-Delta leent zich prima voor de retro-creatie zoals we hem hier voorstellen. CEO Luca Napolitano liet onlangs het volgende al los: “Het wordt een echte Delta. Een spannende auto, een manifest van vooruitgang en technologie.” Alsjeblieft, Lancia, maak er een echte retro-Delta van en geen cross-over of SUV die enkel met zijn naam aan de oude doet denken.

Ford Capri

In de tweede ‘stroomdroom’ speelt de Ford Capri de hoofdrol. Ford heeft immers met de Mustang Mach-E al laten zien dat het niet schroomt om een legendarische naam op een EV te plakken. Die is ook qua ontwerp, net als de reguliere Mustang, duidelijk geïnspireerd op de oer-Mustang. Daarbij moet wel worden gezegd dat Ford de echte ­Mustang-fans ongetwijfeld flink tegen de haren in streek door er een SUV van te maken. Sommigen vinden hem daarom de Mustang-naam onwaardig. Misschien kan Ford het met een nieuwe Capri anders aanpakken. Ford gaf een tijdje geleden al te kennen dat het overweegt om meer ‘iconische’ oude namen terug te brengen op elektrische auto’s en zo dwalen de gedachten al snel af naar een wedergeboorte van de Capri als strakke elektrische sportcoupé. Ideaal voor diegenen die gecharmeerd zijn van Fords erfgoed, maar de Mustang Mach-E niet kunnen verkroppen. De naam Capri is inmiddels door Ford Europa opnieuw geregistreerd, dus dat geeft de burger moed. Eerlijk gezegd dicteert de huidige markt wel dat de Mustang Mach-E vooral nog wel een compactere hoogpotige broer kan gebruiken, dus kijk er niet gek van op als een nieuwe elektrische Capri toch een cross-over wordt. Maar Ford, kijk nu eens naar deze illustratie, dat ziet er toch ook helemaal niet gek uit?

Citroën DS

Sommige auto’s waren zo uniek en vernieuwend dat een reïncarnatie eigenlijk enkel op een teleurstelling kan uitlopen. Dat is een beetje het gevoel dat overheerst als we aan de Citroën DS denken. Citroën heeft zich er dan ook nooit aan gewaagd om de ‘godin’ nieuw leven in te blazen. Opvolgers CX, XM en C6 zetten weliswaar een deel van de geest van de DS door, maar elk wel weer op een eigen manier. Misschien is de tijd nu toch rijp voor een echte wedergeboorte, waarbij de DS net als in 1955 weer het uithangbord van innovatie kan worden: een elektrische topsedan met de laatste snufjes op het gebied van accutechnologie, autonoom rijden en infotainment aan boord. Mercedes-Benz doet dat bijvoorbeeld met de EQS en bij Audi moet de ‘Artemis’ die rol gaan vervullen. Het ­destijds baanbrekende ontwerp van de DS leent zich er perfect voor. Opnieuw kan een extreem lage Cw-waarde één van de stokpaardjes worden, net als bij de EQS het geval is. Met zijn aalgladde lijnenspel, de halfdichte achterste wielkasten en de schuin aflopende, subtiele achtersteven kan een nieuwe DS wellicht baanbrekend efficiënt worden. Als er ooit een tijd was om de naam DS op een écht revolutionaire auto te laten terugkeren, is dat nu wel. Een schone taak voor het van Citroën losgeweekte DS om zijn merknaam eer aan te doen wellicht?