Kostbare klassiekers aangetroffen in overwoekerde tuin

De Britse Youtuber en tv-presentator Jonny Smith staat bekend om het ontdekken van opmerkelijke klassieke auto's. Onlangs stuitte hij op een verzameling klassiekers in een overwoekerde tuin in Cardiff, Wales. Daar zitten onder meer enkele bijzondere klassieke Porsches bij.

Af en toe wordt er een verzameling klassieke auto's ontdekt onder een dikke laag stof in een vrijwel vergeten schuurtje. De eerste 'barn find' van 2022 is in ieder geval al een feit, zo ontdekten we dankzij onze collega's van het AD. Echt een klassieke 'barn find' is het echter niet, de auto's staan namelijk gewoon volledig overgeleverd aan de elementen in een compleet verwaarloosde achtertuin.

Eén van de auto's die onder de begroeiing aangetroffen werden, blijkt een Porsche 912. Het zeldzame viercilinder-broertje van de oer-911. Ook zien we een zeldzame Porsche 924 Turbo, een Lancia Delta 1.3, een Fiat 124 Spider, diverse Mazda's MX-5, BMW’s en modellen van Mercedes-Benz. Helaas zijn enkele auto’s beschadigd, zoals een BMW E30 318is, die brandschade heeft opgelopen.

De auto's zijn in deze staat van verval geraakt nadat de eigenaar werd getroffen door een golf van sterfgevallen binnen zijn familie. Ook verloor hij zijn vrouw na vijf jaar huwelijk. Ondanks zijn onvermogen om zijn collectie te beschermen, praat hij vol enthousiasme over de auto's. Het goede nieuws is dat ze binnenkort te koop worden aangeboden. Hopelijk worden ze gekocht door mensen die ze - al dan niet na een restauratie - wel binnen gaan stallen.