Lancia Delta komt terug

Lancia is momenteel ongeveer het automobiele equivalent van een comapatiënt, maar daar komt verandering in. Het uit de fusie van PSA en FCA ontstane concern Stellantis wil Lancia weer op laten bloeien. Eerder gingen er al geruchten dat er drie nieuwe modellen in het vat zitten. Nu wordt het weer wat concreter.

Lancia-CEO Luca Napolitano licht een tipje van de sluier op in gesprek met het Italiaanse Corriere della Sera. Hij spreekt - op z'n Italiaans - in grote woorden over de toekomst. Lancia staat aan de vooravond van een 'renaissance'. Het grootste nieuws is de komst van een nieuwe Delta. "Het wordt een echte Delta. Een spannende auto, een manifest van vooruitgang en technologie. Uiteraard elektrisch." Dat laatste hangt samen met Lancia's plan om vanaf 2026 alleen nog elektrische modellen op de markt te brengen.

Hoewel Napolitano met verve spreekt over de nieuwe Lancia Delta, wordt het vermoedelijk 'gewoon' een compacte middenklasser die hetzelfde segment op de korrel zal hebben als de inmiddels zes jaar uit productie zijnde vorige Delta. Waarschijnlijk troont de Delta op Stellantis' nieuwe STLA Medium-platform, bestemd voor middenklassers en de 'premiummerken' waar Lancia naast Alfa Romeo en DS onder valt. Die basis biedt ruimte aan een accucapaciteit van 87 kWh tot 104 kWh, verder is er nog niet veel over bekend. We hopen natuurlijk stiekem wel dat Lancia nog wat spannends doet met het ontwerp. Een stevige knipoog naar de oer-Delta valt ongetwijfeld bij velen in goede aarde. Geduld is een schone zaak: eerder dan 2026 lijkt de nieuwe Delta niet te komen.

Ypsilon

Wat wél eerder komt, is een nieuwe Ypsilon. Het kleintje dat nu al jaren in zijn uppie Lancia in leven houdt, wordt in 2024 afgelost. Dat verklaart Napolitano in het interview. Waarschijnlijk komt de kleinste Lancia dan nog wel met een brandstofversie en een elektrische versie op de markt. Reken er voorzichtig op dat het een evenknie van de huidige Peugeot 208 en Opel Corsa wordt, al is het gezien het feit dat er nog drie jaar overheen gaat niet ondenkbaar dat de nieuwe Ypsilon al de nieuwe STLA Small-basis krijgt. Dat laatste strookt alleen niet met het gegeven dat Lancia pas vanaf 2026 alleen nog elektrische modellen uitbrengt.

Napolitano houdt zijn lippen nog stijf op elkaar over andere nieuwkomers. Wel laat hij doorschemeren dat er een kleine Lancia, middelgrote Lancia en een 'vlaggenschip' in het vat zitten. De Ypsilon en de Delta zijn logischerwijs de eerste twee, de derde is een mysterie. Wie weet blaast men de naam Thesis of Kappa nog nieuw leven in op een zustermodel van de DS 9 en de opvolger van de Alfa Romeo Giulia. Er suddert weer wat in Italië, in ieder geval.