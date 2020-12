Citroën C4 Cactus uit productie

Bij zijn introductie in 2014 was de C4 Cactus typisch zo'n gevalletje love it or hate it. Niet alleen vanwege zijn uiterlijk was het een markante auto. Gezien zijn platform en prijsstelling was de Cactus namelijk een B-segmenter, maar qua formaat had hij meer weg van een C-segmenter. De Cactus viel om een aantal redenen op. In de eerste plaats waren er natuurlijk de 'Airbumps' in de deuren, die rechtstreeks van de Cactus Concept in het productiemodel zijn overgenomen. Deze met lucht gevulde kunststof elementen hadden naast hun eigenzinnige uiterlijk eveneens een beschermende functie. De koplampen waren een ander opvallend designelement van de C4 Cactus: de dagrijverlichting en de koplampunits zijn namelijk van elkaar gescheiden. Voor wie dit alles nog niet opvallend genoeg was, kon de Cactus in een aantal felle kleuren besteld worden. Dit fluorescerend gele exemplaar uit het occasionaanbod is daar een perfect voorbeeld van.

Ondanks zijn controversiële uiterlijk bleek de C4 Cactus met name in zijn eerste levensjaren een hit. In ons land zijn er in totaal 18.222 stuks van verkocht. Getuige de onderstaande tabel ging het met name in 2015 hard: toen rolden er maar liefst 7.050 Cacti de showrooms uit. De Belastingdienst bespoedigde de verkoopcijfers van de Fransoos enigszins, want in 2015 kon de zakelijke rijder hem nog met een relatief gunstige bijtelling van 14 procent rijden. Gezien de ruimte die de Cactus voor zijn prijs bood, was de keuze voor velen dus snel gemaakt. Na 2015 verviel dat voordeel weer deels en dat zag je terug in de verkoopcijfers. In 2018 kwam Citroën nog met een facelift voor de Cactus op de proppen. Deze had iets minder prominent aanwezige 'Airbumps' en beschikte onder meer over de 'Progressive Hydraulic Cushions', waardoor hij merkbaar comfortabeler was dan voorheen. Daarnaast maakte Citroën het interieur wat hoogwaardiger en functioneler. Dat had echter ook een prijs: de Cactus kostte opeens een stuk meer. De vanafprijs bedroeg opeens ruim €21.000, waar deze eerder net iets meer dan €17.000 was. Deze prijsstijging droeg alleen maar verder bij aan de dalende verkopen.

De facelift van de C4 Cactus heeft het uiteindelijk maar twee jaar uitgehouden, want Citroën beëindigt de productie van het markante model. Toch is de achterliggende gedachte van de Cactus niet geheel verdwenen uit het aanbod van Citroën. De nieuwe C4 kan in zekere zin gezien worden als opvolger: net als de Cactus staat dit model op een platform uit het B-segment, maar is hij een stuk groter en ruimer. Ten opzichte van de C4 Cactus meet de C4 zelfs twintig centimeter extra in de lengte. Daarnaast heeft de C4 net als de C4 Cactus gescheiden koplampen en is er aan weerszijden één bescheiden 'Airbump' onderaan de voorportieren te vinden. Het doek mag dan gevallen zijn voor de C4 Cactus, de gedacht erachter leeft tot op zekere hoogte dus nog steeds voort.