Opvolger Citroën C4 Cactus kruipt door de sneeuw

De C4 Cactus loopt op zijn laatste benen, maar Citroën heeft natuurlijk geen vrede met een lege plek in zijn line-up. Het merk komt met een opvolger, en wel een die mogelijk gewoon 'C4' gaat heten. Op een verse set spionageplaten is die Franse nieuwkomer in de sneeuw te zien.

De C4 Cactus werd in 2014 op de Nederlandse markt gebracht, en was van meet af aan een bijzonder model. Niet alleen was het een markant vormgegeven cross-over, maar ook een die volgens een bijzondere filosofie was ontwikkeld. De C4 Cactus moest namelijk ruim en eigenwijs, maar ook relatief goedkoop zijn. Het was dan niet gek dat de auto zijn techniek deelde met auto's als de toen actuele Citroën C3 en Peugeot 208. Aanvankelijk stonden de C4 Cactus en de C4 naast elkaar in de showroom, maar inmiddels is de C4 uit productie en is de C4 Cactus grondig gefacelift. Een nieuwe C4 is er vooralsnog niet, maar het heeft er alle schijn van dat de opvolger van de C4 Cactus ook die auto eindelijk volwaardig gaat aflossen.

Die vervanger van de huidige C4 Cactus zal het waarschijnlijk gewoon zonder Cactus-toevoeging moeten doen. Citroën nam bij de in 2018 op de C4 Cactus doorgevoerde facelift al duidelijk afstand van het stoere Cactus-concept. De mate waarin de Fransen de airbumps toepasten werd teruggeschroefd en de auto kreeg een iets chiquere uitstraling, onder meer omdat ook zaken als de kunststof dakrails niet meer terugkeerden. Kijk echter niet gek op als deze nieuwkomer de Aircross-toevoeging achter zijn naam krijgt. Modelnaam C4 Aircross kennen we van het zustermodel van de Peugeot 4008 en Mitsubishi ASX. Momenteel verkoopt Citroën in China een verlengde C3 Aircross met die naam.

Het op deze foto's gesnapte testexemplaar, dat in het hoge noorden aan koudetests wordt onderworpen, laat duidelijk zien dat Citroën een nieuwe weg in slaat. De nieuwe Fransman is namelijk een cross-over, maar wél een met een opvallend sterk aflopende daklijn. Dat is nieuw voor Citroën, maar niet voor de Europese markt. In dit segment kennen we van Hyundai namelijk al de Xceed, een auto die zich waarschijnlijk ook goed met deze 'nieuwe C4' laat vergelijken.

Onderhuids verwachten we niet het EMP2-platform van Groupe PSA aan te treffen, maar een verlengde versie van het CMP-platform dat het concern onder meer voor de Peugeot 208 en DS 3 Crossback gebruikt. Reken op PureTech-benzine- en op BlueHDi-dieselmotoren. Een elektrische variant zit eveneens in het vat.

C4 en C4 Cactus-verkopen

Door de jaren heen heeft Citroën in ons land 20.965 C4's verkocht. Hier hebben we de C4's Picasso niet bij meegeteld. In 2007 beleefde de auto zijn topjaar. Toen vonden 4.464 exemplaren een Nederlandse eigenaar. Ook 2005, het eerste volledige jaar waarin de auto op de Nederlandse prijslijsten stond, was met 4.364 een goed C4-jaar. Na 2007 zakten de verkoopcijfers rap in. In 2008 bleef de teller steken op 1.791 stuks om in 2009 en 2010 zelfs af te glijden naar respectievelijk 935 en 614 exemplaren. De komst van de tweede generatie deed de verkoopcijfers in 2011 toenemen tot 2.034 stuks, maar beter zou het daarna niet meer gaan. In 2012 halveerden de verkoopcijfers tot bijna 1.106 exemplaren om in 2013 definitief onder de 1.000 stuks te duiken; slechts 623 C4's werden dat jaar verkocht. 2017 was met 120 verkochte exemplaren een absoluut dieptepunt.

De C4 Cactus heeft het tot op heden tot 17.674 exemplaren geschopt. In het introductiejaar 2014 reden in Nederland net geen 2.000 stuks de showroom uit. In 2015 beleefde de auto met 7.050 verkochte exemplaren zijn topjaar, al daalden de verkopen het jaar erop met meer dan de helft tot 3.070 stuks. In 2017, 2018 en 2019 was telkens een dalende lijn te zien met respectievelijk 2.388, 1.735 en 1.332 verkochte exemplaren. In de eerste drie maanden van dit jaar verkocht Citroën 100 C4's Cactus.