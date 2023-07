Citroën C4 Cactus: nog volop in leven en opgefrist

Dus jij dacht dat de Citroën C4 Cactus na de komst van de C4 helemaal was verdwenen? Vergeet het maar. De Citroën C4 Cactus is namelijk nog volop in leven en wordt ruim negen jaar na zijn lancering nog eens opgefrist.

Tijdens de Autosalon van Genève van 2014 stelde Citroën de eigenwijze C4 Cactus voor. Die cross-over met airbumps, opvallende verlichting en een verder enigszins minimalistisch karakter ging in 2018 grondig onder het mes en vond in 2020 opvolging in de Citroën C4. Althans, in Europa. In Zuid-Amerika is de C4 niet te koop en wordt de C4 Cactus gewoon nog gevoerd. Het Zuid-Amerikaanse Cactusverhaal is van zichzelf al opvallend. Aanvankelijk werden de Europese versies namelijk namelijk naar Zuid-Amerika geëxporteerd, maar de gefacelifte en dus huidige C4 Cactus wordt wél lokaal geproduceerd. Die versie was van meet af aan anders dan de Europese. Zo stond hij hoger op zijn poten, behield hij de in Europa tijdens de facelift verdwenen dakdragers én kreeg hij achterportieren zonder klapraampjes maar met exemplaren die gewoon de achterdeur in zakten. Het is die Citroën C4 Cactus die nu subtiel is opgefrist.

Heftige wijzigingen zijn er overigens niet. Zo krijgt de C4 Cactus slechts een stel nieuwe lichtmetalen wielen en zijn de inzetstukken rond de mistlampen net als de voorste airbump op de flanken voortaan in het oranje uitgevoerd. De cross-over maakt verder kennis met een nieuw infotainmentsysteem met een heel behoorlijke diagonaal van 10 inch. Citroën monteert nieuwe usb-aansluitingen in de cross-over en voegt een inductielader toe aan de optielijst. Motorisch verandert de C4 Cactus niet en dus zijn er in landen als Argentinië en Brazilië weer zowel atmosferische als geblazen 1.6'en te krijgen.