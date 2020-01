Vervanger Citroën C4 Cactus kruipt voorbij

De C4 Cactus krijgt een opvolger die het over een iets andere boeg gooit. Daarvan krijgen we nu de eerste beelden voorgeschoteld!

Medio 2018 werd na een gesprek tussen AutoWeek en Citroën-CEO Linda Jackson duidelijk dat Citroën toch aan een opvolger van de C4 werkt. De C4 Cactus, die momenteel het gat in het C-segment opvult dat de laatste C4 na zijn vertrek achterliet, krijgt geen directe opvolger. De auto die we op deze foto's zien is het model dat in het C-segment het stokje van de C4 Cactus mag overnemen.

De snuit van het ingepakte testmodel op deze foto's laat er geen twijfel over bestaan: dít is een Citroën. We zien al een deel van de 'onderste verdieping' van de gelaagde verlichting en ook de vorm van de motorkap geeft prijs dat we hier een nieuwkomer van het merk met de double chevron zien. Het zijaanzicht van deze hatchback zorgt echter voor een verrassing. We zien een behoorlijk aflopende daklijn en daarmee moet het model een coupé-uitstraling krijgen.

Daarmee lijkt Citroën voor zijn aanbieding in het C-segment opnieuw voor een relatief excentriek model te gaan. De C4 Cactus viel met zijn airbumps en afwijkende design erg op en ook deze nieuwkomer, die mogelijk gewoon C4 gaat heten, onderscheidt zich van zijn directe concurrenten.

Onderhuids verwachten we niet het EMP2-platform van Groupe PSA aan te treffen, maar een verlengde versie van het CMP-platform dat het concern onder meer voor de Peugeot 208 en DS 3 Crossback gebruikt. Overigens zijn op dit testexemplaar geen uitlaatpijpen te zien. Mogelijkerwijs betreft het hier de reeds bevestigde elektrische versie.

Later dit jaar verwachten we meer van 'de nieuwe C4' te zien.

Verkopen C4 en C4 Cactus

Door de jaren heen heeft Citroën in ons land 20.965 C4's verkocht. Hier hebben we de C4's Picasso niet bij meegeteld. In 2007 beleefde de auto zijn topjaar. Toen vonden 4.464 exemplaren een Nederlandse eigenaar. Ook 2005, het eerste volledige jaar waarin de auto op de Nederlandse prijslijsten stond, was met 4.364 een goed C4-jaar. Na 2007 zakten de verkoopcijfers rap in. In 2008 bleef de teller steken op 1.791 stuks om in 2009 en 2010 zelfs af te glijden naar respectievelijk 935 en 614 exemplaren. De komst van de tweede generatie deed de verkoopcijfers in 2011 toenemen tot 2.034 stuks, maar beter zou het daarna niet meer gaan. In 2012 halveerden de verkoopcijfers tot bijna 1.106 exemplaren om in 2013 definitief onder de 1.000 stuks te duiken; slechts 623 C4's werden dat jaar verkocht. 2017 was met 120 verkochte exemplaren een absoluut dieptepunt.

De C4 Cactus heeft het tot op heden tot 17.574 exemplaren geschopt. In het introductiejaar 2014 reden in Nederland net geen 2.000 stuks de showroom uit. In 2015 beleefde de auto met 7.050 verkochte exemplaren zijn topjaar, al daalden de verkopen het jaar erop met meer dan de helft tot 3.070 stuks. In 2017, 2018 en 2019 was telkens een dalende lijn te zien met respectievelijk 2.388, 1.735 en 1.332 verkochte exemplaren.