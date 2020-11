Back to Basics: Citroën ë-C4

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Sinds dit jaar is de Citroën C4 weer helemaal terug van weggeweest. De cross-over is er voortaan ook als volledig elektrische ë-C4, hij deelt zijn e-CMP platform met onder meer de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka. Wat heeft de EV van Citroën allemaal te bieden in zijn basisversie, de 'Feel'? Tijd om te kijken of deze variant de koper een goed gevoel kan bezorgen.

Citroën ë-C4 Feel

€ 38.190

De nieuwe Citroën C4 krijgt een dubbelrol aangemeten. De Fransen zien hem als opvolger van de in 2018 van de markt gehaalde C4, maar tegelijkertijd moet hij op termijn ook de taken van de C4 Cactus gaan vervullen. Waar de Cactus altijd een beetje tussen het B- en C-segment in schommelde, doet de nieuwe C4 dat in feite ook. Hij staat op de voor compactere modellen bedoelde CMP-basis, maar tegelijkertijd is de C4 zes centimeter langer dan de Peugeot 2008. Parkeer je de nieuwe C4 naast de C4 Cactus, dan zul je ontdekken dat hij maar liefst twintig centimeter is gegroeid. Een behoorlijk forse toename, dus.

De C4 is in ons land verkrijgbaar in drie verschillende motorvarianten: de 1.2 PureTech 130 op benzine, de 1.5 BlueHDI 130 zelfontbrander en de ë-C4. Met een vanafprijs van € 26.890 is de benzinemotor de goedkoopste versie, gevolgd door €30.990 voor de diesel. Zoals je hierboven reeds hebt kunnen zien, is de ë-C4 met een vanafprijs van €38.190 flink duurder. Voor de zakelijke rijder weegt daar echter weer een lagere bijtelling tegenop. Dit jaar bedraagt de bijtelling nog 8 procent voor elektrische auto's met een cataloguswaarde tot € 45.000. Komend jaar gaat het er iets ongunstiger uit zien, maar een bijtelling van 12 procent tot een cataloguswaarde van €40.000 is nog steeds aantrekkelijk te noemen. Met de ë-C4 Feel blijf je net onder die grens zitten. Wat krijg je daarvoor terug?

Standaard lichtmetaal

In uiterlijk opzicht is de ë-C4 op een paar punten te onderscheiden van zijn evenknie die zich met fossiele brandstof voedt. Aan de achterzijde is uiteraard geen uitlaat te zien. Verder zijn de inzetstukken rondom de mistlampen en de 'Airbumps' in de deuren voorzien van een blauw randje. Daarnaast prijkt het 'ë'-logo aan weerszijden onder de zijspiegels om je ecologische (of financiële) bewustzijn ook aan de buitenwereld te etaleren. Heb je dat liever niet? Dan spuit Citroën ze voor € 100 zwart. Verder staat de ë-C4 standaard op 18-inch 'Hanoï'-lichtmetaal. Deze wielen zien er allerminst karig uit, waardoor de basisversie niet ook meteen als zodanig oogt. Ook full-ledkoplampen zijn standaard, net als de achterlichten met 3D-effect en de metallic lak 'Steel Grey'. Wellicht ook handig om te weten: standaard levert Citroën een laadkabel mee die geschikt is voor 11 kW 3 fase laden.

Liever iets meer kleur in je leven? Dat kan, als je maar betaalt. 'Polar White' kost € 200 extra, terwijl de andere metallic lakkleuren € 725 moeten opbrengen. Hiervan zijn 'Caramel Brown' en 'Elixer Red' de opvallendste kleuren. Andere opties voor de wielen zijn er overigens af fabriek niet. In alle uitvoeringen van de ë-C4 zul je het moeten doen met de bovenstaande 18-inch exemplaren. In die zin is het dus ook lastig om de duurdere 'Feel Edition' en 'Shine' in uiterlijk opzicht van de basisuitvoering te onderscheiden. Wel heeft de 'Shine' met chroom omlijste zijruiten en getinte ramen achter.

Digitaal

Het interieur van de ë-C4 is vooral tamelijk zwart, maar toch heeft Citroën er nog iets van variatie in aan willen brengen. De 'Feel' is voorzien van stoffen bekleding in 'Mica Grey', oftewel zwarte stof waar overheen, op zowel de zitting als de rugleuning, een grijze band loopt. De stiksels zijn zilverkleurig en in de rugleuning is nog een extra witte streep aangebracht. Het stuurwiel is met leer bekleed en in zowel hoogte als diepte verstelbaar. De ë-C4 beschikt standaard over een 5,5-inch digitaal instrumentenpaneel en een 10-inch touchscreen voor de multimedia. Compitabiliteit voor Apple CarPlay is inbegrepen, maar voor geïntegreerde navigatie met TomTom-kaarten dient € 600 te worden bijbetaald. Het audiosysteem heeft standaard zes speakers en ook DAB+ is inbegrepen bij de 'Feel'.

Je hoeft op de basisuitvoering eveneens niet bij te betalen voor climatecontrol, hetzelfde geldt voor de mogelijkheid tot het op afstand voorverwarmen van de auto. De lichten en de ruitenwissers gaan desgewenst automatisch aan en je rechtervoet hoeft niet constant op het gaspedaal te staan, want cruisecontrol is eveneens inbegrepen. Qua veiligheidssystemen is de ë-C4 standaard ook al relatief rijk uitgerust met onder meer Active Lane Departure, Active Safety Brake, Driver Attention Alert en verkeersbordenherkenning. Parkeersensoren achter behoren eveneens tot de standaarduitrusting.

Allerminst karig

Eigenlijk doet de naam 'Back to Basics' de ë-C4 geen recht aan. De elektrische Citroën zit standaard al behoorlijk riant in zijn spullen en voor de prijs van € 38.190 blijft er weinig meer te wensen over. De opties die beschikbaar zijn op de Feel zijn relatief beperkt, voor veel zaken zul je toch je heil moeten zoeken bij de duurdere uitvoeringen 'Feel Edition' en 'Shine', die respectievelijk € 39.590 en € 40.740 kosten. De 'Feel Edition' voegt onder meer een head-up display, achteruitrijcamera, zelfdimmende binnenspiegel, comfortstoelen en navigatie toe. De Shine is verder afgeladen met zaken als halflederen bekleding, adaptieve cuisecontrol, een verwarmbaar stuurwiel en Keyless Entry.

Eén belangrijke optie voor de 'Feel' die wellicht de moeite waard is, is het 'Drive Pack Assist' voor € 1.000. Voor dat bedrag krijg je onder meer een achteruitrijcamera en parkeersensoren vóór, adaptieve cruisecontrol, een nachtzichtassistent, elektrisch inklapbare buitenspiegels, uitgebreide verkeersbordenherkenning en een verwarmd stuurwiel. Inderdaad, veel zaken die ook inbegrepen zijn op de Shine. Voor € 39.190 heb je dan dus een behoorlijk complete en ook nog eens vrij ruime auto op de stoep staan.