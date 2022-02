Chrysler LeBaron (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Chrysler LeBaron is een auto die het moet hebben van een kleine schare liefhebbers, zeker als het een coupé is. Dat dit exemplaar van niemand minder dan Rinus Michels is geweest, kan 'm misschien helpen op weg naar een nieuwe eigenaar.

De Chrysler LeBaron van de vierde generatie is een auto die in Nederland een bescheiden succes kende. Dat wil zeggen: voor wat het was. Een auto die overduidelijk niet met de Europese klant in gedachten tot stand was gekomen. De LeBaron had een op-en-top Amerikaans ontwerp met een interieur dat voor Europese maatstaven eigenlijk al verouderd aandeed toen de LeBaron op de markt verscheen. Toch waren nog redelijk wat Nederlanders ervan gecharmeerd, waaronder kennelijk voormalig voetbalcoach Rinus Michels, ook bekend als 'De Generaal'.

De man die Nederland hielp om Europees Kampioen te worden in 1988 kocht drie jaar na deze legendarische gebeurtenis een blauwe Chrysler LeBaron coupé voor zichzelf. Volgens een advertentie van ruim vier jaar geleden bleef de LeBaron vervolgens tot 1999 in het bezit van de in 2005 overleden Michels. Uit diezelfde advertentie visten we het bewijs dat deze LeBaron werkelijk van Michels geweest is. Onder meer een verzekeringskaart (voorlaatste foto) toont aan dat de 'ZV-11-ZH' werkelijk op naam van De Generaal heeft gestaan.

Nu moet je of erg gevoelig zijn voor het feit dat de auto van Michels is geweest, of een groot LeBaron-fan, want er zijn betere exemplaren om te kopen. Volgens de aanbieder staat de auto namelijk al een aardige tijd stil en de kilometerstand van slechts 74.076 km lijkt dat te staven. De verkopende partij stelt verder dat de 97 pk sterke 2,5-liter vierpitter ook olie verbruikt en bovendien is de apk afgelopen september al verlopen. Wel lijkt het cosmetisch nog een behoorlijk net exemplaar te zijn, dus wie weet is er met wat technische aandacht weer een topexemplaar van te maken. De vraagprijs van €4.450 is echter niet heel mals, dus je betaalt waarschijnlijk voor een groot deel voor de bijzondere geschiedenis van de auto. Dat moet het je wel waard zijn, anders kun je beter naar een andere LeBaron op zoek gaan.

