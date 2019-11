Facelift Friday: Chrysler LeBaron

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De naam ‘Chrysler LeBaron’ was tussen de jaren ’30 en 1995 op een opvallend breed scala aan voertuigen geplakt. Voor deze facelift richten we ons op de laatste editie in coupé- en cabriolet-vorm, die in ’93 hun klapkoplampen inwisselden voor vaste exemplaren.

‘LeBaron’ was niet altijd een typenaam bij Chrysler, maar was voor de oorlog simpelweg de naam van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de carrosserie. Ook in de jaren 50 bleef de naam nog even verbonden aan de Chrysler Imperial, maar in de jaren 70 verscheen dan eindelijk de eerste echte Chrysler LeBaron. Het relatief compacte model ging in 1982 zijn tweede generatie in en werd toen onderdeel van wat ook wel bekendstaat als de K-cars van Chrysler. In deze vorm staat de LeBaron als geen ander model symbool voor de ‘Malaise Era’ van de Amerikaanse auto-industrie. In veel opzichten zijn deze LeBarons auto’s om snel te vergeten, maar dat maakt ze anno 2019 voor een select groepje fijnproevers juist zo leuk.

De LeBaron waar het hier over gaat, verscheen in 1987 op de markt. De coupé en cabriolet stonden daarin volledig los van de andere carrosserievarianten, waarvan de sedan in 1990 werd vervangen door een model dat we in Europa als Chrysler Saratoga leerden kennen. ‘LeBaron’ was hier voorbehouden aan de tweedeurs exemplaren.



Zeker in vergelijking met hun directe voorgangers zijn die auto’s opvallend strak gelijnd. De achterkant kenmerkt zich door een brede lichtbalk, die bij Europese exemplaren helaas op weinig subtiele wijze wordt onderbroken door de kentekenplaat. Dankzij heuse klapkoplampen is de neus met afstand het opvallendste deel van de auto.

De Chrysler-klappers zijn anders dan we gewend zijn van zo’n lichtunit. De lichtbakens komen in dit geval niet omhoog uit de neus, maar hebben een afdekkap die bij het inschakelen van de verlichting naar beneden schuift. Door de vrij traditionele, rechtopstaande neus is het aerodynamische voordeel van deze koplampen beperkt tot 'niet aanwezig', maar daar lieten de ingenieurs van Chrysler zich niet door afschrikken.

Althans … aanvankelijk niet. In 1993 was het over met de pret en moest ook de ‘sportieve’ tweedeurs LeBaron overstappen op aanzienlijk minder complexe lichtunits. Door de afgeronde, geknepen vorm van die lampen keek de LeBaron ook na de facelift ietwat slaperig uit de oogjes. In deze vorm hield de tweedeurs LeBaron het tot 1995 vol, waarna het model voorgoed verdween.