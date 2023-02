'Chinese merken in Europa groter dan vijf Japanse merken'

In rap tempo bestoken de Chinezen de Europese automarkt met nieuwe modellen en af en toe zelfs met compleet nieuwe merken. Soms met bekende namen, zoals bijvoorbeeld MG, maar soms ook met juist bijzonder Chinees klinkende modellen zoals BYD met de Han en de Tang. Of het allemaal een succes wordt, is nog maar de vraag. MG gooit in elk geval wel hoge ogen en was afgelopen jaar volgens Jato zelfs goed voor maar liefst zo'n 75 procent van alle als Chinees bestempelde auto's die in Europa verkocht zijn. In totaal waren dat er 152.400, goed voor een marktaandeel van 1,35 procent. Een jaar eerder waren het er nog 66.100 en toen bleef het marktaandeel staan op 0,56 procent.

Met de relatief grote groei van het marktaandeel waren de Chinese merken samen groter dan Mazda (1,23 procent aandeel), Suzuki (1,17 procent), Jaguar Land Rover (0,98 procent), Honda (0,59 procent), Mitsubishi (0,50 procent) en Subaru (0,14 procent). Belangrijke kanttekening is dus wel dat MG in zijn eentje dus al driekwart daarvan bepaalde, de andere Chinese merken zijn dus nog behoorlijk klein. Aan de andere kant rekent Jato de Geely Group apart mee in zijn verkoopcijfers. Het moederbedrijf van merken als Volvo, Polestar en Lynk & Co is uiteraard ook Chinees en bovendien is vooral Lynk & Co toch ook wel een behoorlijk Chinees merk. Geely was afgelopen jaar goed voor 2,71 procent marktaandeel in Europa, dus samen met de andere Chinese merken zou je dan op 4,06 procent marktaandeel uitkomen. In dat geval zaten de Chinezen afgelopen jaar Ford (4,85 procent) al op de hielen in Europa.