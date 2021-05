Chinese fabrikant Nio zet voet aan wal in Noorwegen

Noorwegen is voor Chinese fabrikanten van elektrische auto's de toegangspoort tot Europa. Merken als Xpeng en BYD verkopen er al hun elektrische waren en het Chinese Nio is de volgende fabrikant van elektrische auto's die voet aan wal zet in Noorwegen.

Elektrische auto's zijn in Noorwegen nog populairder dan in Nederland. In het eerste kwartaal van dit jaar had 53 procent van alle verkochten auto's er een volledig elektrische aandrijflijn en dus is het niet gek dat diverse Chinese fabrikanten van elektrische auto's Noorwegen gebruiken als proeftuin.

De Nio ES8, een elektrische SUV die eind 2o17 in China werd gepresenteerd en vorig jaar technisch werd aangescherpt, is de eerste auto die Nio naar Noorwegen haalt. De auto komt nog dit jaar in Noorwegen op de markt. De ES8 is een zo'n 5 meter lange SUV die met 70 kWh en 84 kWh accupakketten leverbaar wordt. De ES8 komt volgens Nio tot 500 kilometer ver op een volle accu. De orderboeken gaan in juli open. De eerste exemplaren worden in september geleverd.

In 2022 breidt Nio zijn Noorse leveringsgamma uit met de ET7. De Nio ET7 is een elektrische sedan die met zijn lengte van zo'n 5,1 meter 13 centimeter groter is dan een Tesla Model S. In zijn bodem zit een 70 kWh of 100 kWh accu, goed voor verre van nauwkeurige NEDC-bereiken van respectievelijk 500 en 700 kilometer. Ook komt hij op de markt met een 150 kWh accu die hem volgens Nio een NEDC-bereik van minstens 1.000 kilometer oplevert. De krachtigste versie van de ET7 heeft twee samen 684 pk sterke elektromotoren.

Nio opent in het derde kwartaal van dit jaar een Nio House in Oslo, een hippe lounge-achtige showroom met de uitstraling van een woonkamer. Volgend jaar komen er vier kleinere verkooppunten bij. In september opent Nio in Oslo zijn eerste servicepunt, waar je voor levering en onderhoud terecht kunt. Nio biedt daarbij de mogelijkheid zelf je auto op te halen en terug te brengen. Verder zegt Nio met accuwisselstations te komen. Het merk zegt eind volgend jaar diverse wisselstations in Noorwegen te hebben en zegt later ook in de rest van Europa een netwerk van dergelijke wisselstations - waar je je lege accu kunt omruilen voor een volle - aan te leggen. Op termijn wil Nio ook zijn tanden zetten in de Europese markt. Ongetwijfeld zal Nederland gezien het hier heersende EV-klimaat ook hoog op het lijstje staan.

Zoals gezegd is Nio niet de enige nieuwe Chinese fabrikant van EV's in Europa. Zo is MG al een tijdje actief en hebben naast het reeds genoemde Xpeng en BYD ook Byton. Seres en Hongqi last van Europese expansiedrift. Volvo's moederbedrijf Geely start dit jaar in Nederland de verkoop van de Lynk & Co 01. Verder is JAC in onze contreien neergestreken.