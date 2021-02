Xpeng levert lading G3's af in Noorwegen

Xpeng meldt trots dat het een nieuwe vloot van maar liefst 200 exemplaren van de G3 in Noorwegen heeft geleverd. Die 200 stuks komen bij de 100 exemplaren die het merk eerder al in Noorwegen leverde. Dat was de eerste reeks voor Noorwegen bestemde G3's, auto's die volgens Xpeng snel waren uitverkocht.

Xpeng maakt zich geen illusies en geeft aan dat de Chinese thuismarkt de belangrijkste afzetmarkt van het merk blijft. Wel meldde Xpeng eerder dat het actief op jacht is naar andere Europese markten om zijn waren te verkopen. De Nederlandse automarkt is net als die van Noorwegen een zeer belangrijke voor de verkoop van elektrische auto's. In Noorwegen gingen vorig jaar 76.803 nieuwe EV's over de toonbank, in Nederland betrof dat aantal volgens cijfers van ACEA 73.204 stuks. Hoewel er in absolute aantallen meer EV's zijn verkocht in Duitsland (193.474) en Frankrijk (111.127), is de Nederlandse EV-markt verhoudingsgewijs erg groot. Kijk niet gek op als Xpeng op termijn dus ook Nederland aandoet, al krijgen we e.e.a. nog niet bevestigd bij de fabrikant.

De Xpeng G3 is een elektrische SUV die in China te koop is met een 50,5 kWh en 65,5 kWh accupakket waarmee een actieradius (NEDC) van zo'n 400 en 520 kilometer haalbaar moet zijn. Aan een DC-lader is de versie met het grootste pakket in minder dan 30 minuten van 30 tot 80 procent op te laden. De Xpeng G3 heeft een elektromotor op de vooras die 197 pk en 300 Nm sterk is. Daarmee heeft hij in 8,5 seconden een snelheid van 100 km/h op de klok. De topsnelheid ligt op 140 km/h. De standaarduitrusting omvat in China niet alleen ledmatrix-kijkers, maar ook automatische klimaatregeling, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 15,6-inch verticaal display in de middenconsole. Xpeng heeft ook de P7 op de menukaart staan, een elektrische sedan waarmee het merk zijn pijlen richt als auto's als de Model 3 van Tesla.

Steeds meer Chinese fabrikanten overwegen een Europese marktintroductie. Aiways is druk in de weer met de U5, Maxus verkoopt Chinese bedrijfswagens en dan heb je ook nog het aan Polestar gerelateerde Lynk & Co, dat de wens heeft om een stevig deel van de Europese elektrische autotaart op hun bordje te krijgen. De lijst gaat verder met Seres dat al in Nederland te krijgen is, al wordt dat merk door Green Mobility Group Europe in ons land gevoerd. De lijst met Chinese nieuwkomers gaat verder met BYD, Nio, Byton en Hongqi. Overigens hebben we al de eerste meters met een Xpeng G3 gereden, daarover lees je hier meer.