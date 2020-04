NIO ES8 krijgt langere adem

NIO is één van de Chinese autofabrikanten die op termijn ook voet aan wal op Europese bodem wil krijgen. Het merk introduceerde zich met de ES8, een elektrische SUV die subtiel is aangepast.

NIO is een relatief jonge fabrikant die in 2016 al een spannende elektroracer liet zien: de EP9. De eerste daadwerkelijk voor de Chinese automarkt bestemde productieauto werd de ES8, een eind 2017 gepresenteerde SUV die later gezelschap kreeg van de eveneens elektrische ES6 en de EC6. De ES8 is nu subtiel aangepakt en profiteert onder meer van een variant met een accupakket met een capaciteit van 100 kWh.

De ES8 was aanvankelijk alleen beschikbaar met een 70 kWh én met een 84 kWh groot accupakket, waarmee de 5 meter lange SUV een NEDC-bereik van respectievelijk 355 en 425 kilometer zou moeten kunnen halen. NIO heeft een reeks niet nader gespecificeerde aanpassingen doorgevoerd waarmee de variant met het kleinste accupakket nu 415 kilometer ver moet kunnen komen. De variant met het 84 kWh grote pakket komt voortaan 485 kilometer ver op een lading. Interessant is de komst van een nieuwe topversie met een accupakket met een capaciteit van 100 kWh, goed voor een NEDC-bereik van 580 kilometer.

Op uiterlijk vlak is de vernieuwde ES8 nauwelijks van het origineel te onderscheiden. NIO past onder meer de voor- en achterbumpers aan en de zilverkleurige afwerking in de snuit loopt net even anders dan voorheen. Daarnaast profiteert de SUV van de komst van dynamische richtingaanwijzers. Ook voert NIO wijzigingen door in het interieur, die voornamelijk met de gebruikte materialen en het formaat van de digitale displays te maken hebben. Achter het stuur bevindt zich een 9,8 inch groot digitaal instrumentenpaneel. In de middenconsole is een 11,3-inch groot verticaal geörienteerd display geplaatst. De ES8 heeft een 218 pk sterke elektromotor op de vooras, die wordt bijgestaan door een 326 pk sterk exemplaar op de achteras. De ES8 moet daarmee in 4,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten.

De ES8, die zowel met zes als met zeven zitplaatsen te krijgen is, heeft in China een vanafprijs van omgerekend zo'n € 60.000. Voor de topversie met het 100 kWh grote pakket vraagt NIO minimaal zo'n € 68.000.