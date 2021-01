Nio ET7 richt pijlen op 'meer dan Tesla'

De Nio ET7 is in één oogopslag te herkennen als een auto waarmee de Tesla Model S op de korrel is genomen. Een strak gelijnde elektrisch aangedreven vierdeurs met een schuin aflopende daklijn. Vooral de verzonken deurgrepen en de opzet van het interieur lijken zo uit Silicon Valley te komen. De afmetingen vertellen echter een iets ander verhaal; de ET7 is met bijna 5,1 meter lengte toch krap 13 cm langer dan een Model S en ook dik 2 centimeter breder.

Nio-oprichter William Li spreekt ook graag over verschillen met Tesla. Volgens hem moet de ET7 namelijk niet direct als concurrent van Tesla gezien worden. Hij zet volgens Sina.com liever in op de gevestigde orde uit Duitsland; BMW, Audi en Mercedes-Benz. Met een prijs vanaf omgerekend € 56.600 in China zit de ET7 inderdaad ook zo'n beetje tussen de Model 3 en Model S in. Li zou Tesla hebben omschreven als 'het Volkswagen onder EV-bouwers', waar hij zijn Nio liever naast premiummerken schaart.

Toch moet de ET7 zelfs als basisversie de potentiële Tesla Model S-koper in China wel aan het twijfelen brengen. Voor een behoorlijke klap geld minder belooft de ET7 je goed in de watten te leggen. De twee elektromotoren, voor en achter, leveren samen 684 pk vermogen en daarmee sprint de ET7 vanuit stilstand in 3,9 seconden naar 100 km/h. Nog indrukwekkender is de actieradius. Die bedraagt volgens de weliswaar wat optimistische NEDC-cyclus minimaal 500 km, als je het standaard 70 kWh-accupakket aan boord hebt. Teken je voor 100 kWh, dan kom je 700 km ver. Met het grootste pakket, dat een capaciteit van maar liefst 150 kWh heeft, kom je volgens die cyclus zelfs minimaal 1.000 km ver.

Niet alleen de prestaties zijn veelbelovend. Ook het interieur ziet er zo op het eerste gezicht goed uit. Een 12,8-inch amo-ledscherm vormt het hart van de bediening, vergezeld door een 10,2-inch digitaal instrumentarium achter stuur. Standaard zetel je op nappaleer en rondom is het interieur aangekleed met hout van 'tropische bomen'. Wie de ET7 graag in een rijdende concertzaal verandert, kan daarvoor het uit 23 speakers bestaande 1.000 Watt sterke geluidssysteem gebruiken. Slim is de ET7 ook; met een uitgebreid lidarsysteem met 33 sensoren is de auto volgens Nio klaar voor 'volledig autonoom rijden'.

Al met al oogt het veelbelovend. Chinezen kunnen het per 2022 ervaren. Of wij hier in Nederland ook op pad kunnen met de ET7, is nog even afwachten. De Chinezen zijn in beginsel wel voornemens om nog dit jaar deze kant op te komen.