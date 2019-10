Byton vanaf medio 2021 ook in Europa

Byton schroeft in het Chinese Nanjing momenteel de pre-productie exemplaren van de M-Byte in elkaar, een elektrische SUV die over zo'n anderhalf jaar ook in Europa te vinden moet zijn. Eind 2020 moeten de eerste bestellingen geplaatst kunnen worden.

Byton heeft zijn kale vanafprijs vastgesteld op € 45.000 exclusief lokale heffingen en belastingen. Het Chinese merk wil zijn auto's zowel online als via fysieke verkooppunten verkopen. Noorwegen wordt als belangrijkste Europese afzetmarkt gezien, maar het bedrijf onderschrijft ook het belang van zowel de Nederlandse markt als die van België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

M-Byte

De M-Byte is een 4,88 meter lange SUV met een wielbasis van 2,95 meter. De auto is in de basis een vijfzitter, maar komt ook als vierzitter beschikbaar. De Chinees, die onder meer opvalt dankzij zijn 48-inch grote digitale display in het binnenste, komt beschikbaar als 272 pk sterke achterwielaandrijver met een 72 kWh groot accupakket. Daarmee moet de hoogpotige een WLTP-bereik van 360 kilometer kunnen halen. Hoger op de ladder komt een 408 pk sterke vierwielaangedreven smaak te staan. Die krachtigere M-Byte heeft een 95 kWh groot accupakket in z'n bodem, goed voor een actieradius van 435 kilometer.

De M-Byte krijgt op termijn overigens gezelschap van de K-Byte, een elektrische sedan die waarschijnlijk dezelfde techniek aan boord krijgt als deze M-Byte.

Byton is op dit moment nog bezig om 500 miljoen euro los te krijgen bij investeerders. Een van de geldschieters is de Chinese FAW Group, tevens een autofabrikant. Byton heeft 1,5 miljard dollar gestoken in de bouw van een fabriek in China waar het op termijn jaarlijks 300.000 auto's wil bouwen. Byton zegt al 50.000 orders binnen te hebben voor deze M-Byte.