Lynk & Co naar Europa met 01

De Lynk & Co 01 is al even op de markt in China. In eerste instantie ging de SUV, die zijn platform deelt met de Volvo XC40, door het leven als Geely CX11. Zowel de Chinese als de Europese versie staat op het CMA-platform. Beide varianten delen hun onderliggende technologie dus met de XC40. Qua formaat ontlopen de twee elkaar dan ook niet veel: de Lynk & Co 01 is met een lengte van 4,54 meter 11,6 cm langer dan de XC40. De wielbasis van de 01 is 3 centimeter groter dan die van de XC40. Achterpassagiers hebben in de 01 8,2 cm meer beenruimte dan op de achterbank van de XC40. De bagageruimte is nagenoeg gelijk: de 01 biedt 466 liter aan bagageruimte met de achterbank omhoog, wat 6 liter meer is dan in de XC40.

Louter hybride

Er is keuze uit twee aandrijflijnen: allereerst is er een plug-in hybride. Deze beschikt over een 1.5 driecilinder turbomotor met 180 pk en 265 Nm koppel, die samenwerkt met een elektromotor die 81 pk en 160 Nm koppel levert. Het gecombineerd vermogen ligt volgens Lynk & Co op 261 pk. De accucapaciteit bedraagt 16,7 kWh, waardoor de theoretische elektrische range 70 km bedraagt. Dat is beduidend meer dan de Chinese variant, die over een accu van 9 kWh beschikt. De plug-in hybrid sprint in 7,9 seconden naar de 100 km/h en de topsnelheid ligt op 220 km/h. Daarnaast is er een reguliere hybride beschikbaar, die alleen in Europa wordt geleverd. Onder de kap van deze versie huist eveneens de 1.5 driecilinder, maar dan met 143 pk en 215 Nm koppel. De elektromotor levert 54 pk en 130 Nm koppel, waardoor het gecombineerd vermogen op 197 pk komt te liggen. De prestaties van de reguliere hybride zijn iets minder spetterend, maar een sprinttijd naar de 100 km/h van 9 seconden en een topsnelheid van 190 km/h zijn geen slechte waarden. Beide varianten hebben een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Opvallend genoeg lijkt Lynk & Co er in tegenstelling tot Volvo niet voor te kiezen om haar auto's te begrenzen op 180 km/h.

Twee kleuren

Wat betreft de uitrusting zijn alle auto's hetzelfde, waarbij er dus geen extra opties meer beschikbaar zijn. Klanten kunnen slechts kiezen uit twee kleuren: zwart of blauw. De architectuur is voor de Europese variant verder verbeterd om te kunnen voldoen aan hogere veiligheidsstandaarden, met onder meer een extra zij-airbag voorin. Ook de aandrijflijnen zijn specifiek ontwikkeld voor de Europese markt - zoals hierboven al aangehaald - en het chassis heeft een andere afstemming gekregen. Aan het exterieur zijn subtiele aanpassingen aangebracht. Het ontwerp van de koplampen, de exemplaren in de bumper dus, de voorbumper zelf en de grille wijkt iets af van dat van de Chinese 01. Ook achterop nemen we een nieuwe, strakker vormgegeven bumper waar.

De grootste wijzigingen hebben plaatsgevonden in het interieur, want dat is ten opzichte van de Chinese variant compleet nieuw. Het dashboard, de middenconsole, ventilatieroosters en het instrumentarium hebben voor de Europese markt een veel strakker en moderner ontwerp gekregen. Hierbij vallen vooral de ventilatieroosters op, die over de gehele breedte van het dashboard doorgetrokken zijn. Het infotainmentsysteem in de auto is eveneens compleet nieuw, met een groter scherm en een aanvullende focus op connectiviteit om het autodelen te kunnen faciliteren. Ook het materiaalgebruik en de afwerking zijn verbeterd. Lynk & Co maakt uitsluitend gebruik van duurzame materialen, waaronder gerecycelde visnetten.

Het platform wordt weliswaar gedeeld met Volvo, maar het businessmodel van Lynk & Co is zodanig verschillend dat CEO Alain Visser geen 'kannibalisme' vreest met Volvo, zo reageert hij op vragen van AutoWeek. Verder is er geen specifieke doelgroep qua leeftijd in acht genomen, maar richt Lynk & Co zich in het algemeen op mensen die autobezit graag op een andere manier willen ervaren. In China is het businessmodel van Lynk & Co traditioneler dan in Europa, daar is het kopen van auto's nog heel erg in trek. Maar Visser verwacht dat die trend in China nog wel eens snel kan veranderen.

Lynk & Co werkt samen met Volvo voor het faciliteren van het onderhoud. De status van de auto wordt bijgehouden en hij geeft een notificatie als er een onderhoudsbeurt nodig is. De auto wordt dan opgehaald en naar de dichtstbijzijnde Volvo-dealer gebracht.

Financiële stimulans voor autodelen

Eigenlijk kwam Lynk & Co naar eigen zeggen tot de conclusie dat er geen nieuw automerk nodig is, maar wel een nieuw mobiliteitsconcept. Het merk heeft gekeken naar drie wereldwijde trends onder klanten. Traditioneel eigenaarschap is volgens Lynk & Co minder belangrijk, het gaat om het gebruik. Dat maakt car-sharing volgens het merk steeds interessanter. Daarnaast is connectiviteit in de auto steeds belangrijker geworden voor klanten. De derde trend die door het merk wordt gesignaleerd is de toenemende focus op duurzaamheid.

Deze drie factoren heeft Lynk & Co gebruikt om een nieuw businessmodel te ontwikkelen. Het abonnement van Lynk & Co kost maximaal 500 euro per maand, waarbij alle servicekosten inbegrepen zijn. Dit bedrag kan lager worden wanneer je de auto gaat delen. Het abonnement is niet verplicht, desgewenst kun je de auto ook kopen. Autodelen gaat via digitaal netwerk waarmee je de auto op ieder gewenst moment kunt delen. Iemand anders kan vervolgens via een app de auto openen.

Lynk & Co wil delen stimuleren door een kostenreductie wanneer de auto wordt gedeeld. Hierbij belooft het merk dat klanten in theorie 'gratis' een auto kunnen rijden wanneer deze voldoende wordt gedeeld. Ook is het mogelijk voor klanten om gratis lid te worden zonder auto. In dat geval betaal je alleen voor de kosten van het gebruik.

Amsterdam heeft primeur

Aan het eind van oktober wordt de eerste winkel in Amsterdam geopend. Amsterdam is tevens de eerste stad die een dergelijke fysieke 'club' krijgt. Tegen die tijd kunnen klanten zich ook aanmelden voor een abonnement. De losse prijzen over enkele maanden bekend gemaakt, tegen die tijd is het dus ook mogelijk om de 01 te kopen. In eerste instantie wil Lynk & Co de nadruk leggen op het abonnementsmodel.