China verklaart de oorlog aan het ‘yoke-stuur’

China is lekker bezig als het gaat om het verbieden van nieuwerwetse fratsen. Na de verzonken deurgreep is het de beurt aan het yoke-stuur, het ‘halve’ autostuur dat onder meer Tesla en Lexus aanbieden.

Met de ‘yoke’ (juk) doelen we op het halve stuur dat Tesla ooit tot ieders verbijstering lanceerde in de Model S en Model X. Het Tesla-stuur heeft in het geheel geen bovenkant en loopt vanaf de horizontale spaken alleen naar beneden, ook nog in een eerder vierkante dan ronde vorm. Aanvankelijk was het bizarre, vrijwel rechthoekige stuur zelfs verplicht, maar Tesla besloot snel om het optioneel te maken toen bleek dat lang niet iedereen het prettig vond om dit hoekige ornament door de handen te laten glijden. Lexus voerde hetzelfde principe beter uit door het stuur’wiel’ van de RZ te combineren met variabele stuur-input. Daardoor hoef je in principe niet over te pakken en heb je dus als het goed is weinig last van de bizarre vorm van het stuur, al blijft dat een oplossing voor een zelfgecreëerd probleem.

In China zijn ze kennelijk nu alweer klaar met die halve stuurtjes. Het Chinese ministerie van industrie heeft volgens onder meer Carnewschina een wetsontwerp ingediend dat wijzigingen brengt voor de eisen die er aan stuurwielen en stuurkolommen worden gesteld. Onderdeel van de nieuwe eisen is dat het stuur rondom een bepaalde kracht moet kunnen weerstaan. Omdat het bovenste deel van het stuur er bij een yoke-achtig stuur simpelweg niet is, lijkt dit de facto een verbod op deze vreemde stuurtjes te betekenen. Dat heeft dan gevolgen voor Tesla en Lexus, maar ook voor een handjevol Chinese merken dat inmiddels met deze stuurtjes werkt.

De nieuwe wet zou per 1 januari 2027 worden ingevoerd, al krijgen fabrikanten van bestaande modellen met yoke naar verluidt iets langer de tijd om tot een aanpassing te komen. 1 januari is ook de datum waarop de verzonken deurgrepen in China verboden worden voor nieuwe modellen. De Chinese overheid lijkt momenteel dus een sterke focus te hebben op moderne, hoog-technologische oplossingen voor problemen die mogelijk veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Misschien kan iemand de Chinezen in dat kader ook even wijzen op ventilatieroosters die zich alleen via het touchscreen laten bedienen en overactieve assistentiesystemen. Zijn we daar ook meteen vanaf.

Een verbod in China hoeft bij een stuurwiel niet te betekenen dat de yoke-stuurtjes ook in Europa verdwijnen, want het is vrij eenvoudig om voor de Chinese markt een ander stuur te monteren dan hier. Dat is anders bij de deurgrepen, waarvan het wijzigen een significante ingreep betekent en we dus verwachten ook in Europa minder elektronische grepen te zien. Wel lijkt de kans groot dat autofabrikanten eventuele plannen voor nieuwe yoke-stuurtjes toch maar parkeren als het Chinese verbod er komt.