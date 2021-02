'Opvallend stuur Tesla hier gewoon toegestaan'

Tesla heeft in de gefacelifte Model S en Model X een nogal opmerkelijk stuur geplaatst. Mogelijk gaat het alleen om een 'geintje' van het merk, maar hier in Nederland zouden deze sturen gewoon toegestaan zijn.

Op de foto's van de gefacelifte Tesla's Model S en Model X valt in het geheel herziene interieur vooral het stuurwiel op. Nou ja, wiel, rond is-ie niet en het lijkt eerder op zijn plaats in een vliegtuig of iets dergelijks. Hoewel de vorm ervoor zorgt dat het digitale instrumentarium goed is te zien, zou het ons niets verbazen als het een gimmick is die puur voor wat extra aandacht zorgt en vervolgens in de productieversies niet is te vinden. Toch zou het hier in Nederland geen probleem zijn als dit stuur zo wordt geleverd. Dat verklaart de RDW tegenover Bright van RTL.

Volgende Rijksdienst zijn er namelijk geen harde eisen in de wetgeving die een dergelijke vorm verbieden. Sterker zelfs, dat geldt EU-breed. Er zijn wel eisen aan de stuuruitslag en aan de diameter van de stuurbeweging. Een te klein stuur kan immers zorgen voor te abrupte en moeilijk te doseren bewegingen. Daarnaast dient het stuurwiel natuurlijk in het geval van een ongeval te zorgen voor een adequate 'vertraging' van je hoofd als dat ertegenaan komt. Het moet dus niet te star zijn. Zaken die vooralsnog bij het Tesla-stuur niet direct een probleem lijken op te leveren.

Nu nog zien of Tesla het in de EU aandurft om werkelijk dit stuur te leveren. Hoewel het er interessant uitziet, is het namelijk de vraag of het in de praktijk wel handig ... stuurt.